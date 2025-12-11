Jornalista do Expresso das Ilhas vence Prémio Nacional dos Direitos Humanos

A jornalista foi galardoada com o prémio com a reportagem ‘Violência Sexual e IVG: Sementes do silêncio’.
Ainda dentro dos prémios dedicado à Comunicação Social a outra vencedora foi a jornalista Teresa Monteiro Pinto da RCV.
Outros vencedores:
Categoria Activista Social
1.º lugar: Batchart (artista), 2.º Maria Teresa Mascarenhas, da Associação de Famílias e Amigos de Crianças com Paralisia Cerebral (Acarinhar)
Categoria Prémio Científico
1.º lugar: Mamadu Barri (vencedor pela segunda vez consecutiva), 2.º lugar, José Jorge Dias
O Prémio Especial da Noite foi atribuído às Nações Unidas, entregue pelo Governo de Cabo Verde.
Categoria ONG
1.º lugar a Associação Colmeia e o 2.º lugar a Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde (Adevic)
Categoria Comunicação Social
1.º lugar foi da Sara Almeida, e o 2.º Teresa Pinto
Prémio Escola Amiga dos Direitos Humanos
1.º lugar foi atribuído ao Colégio Letrinha (Ilha do Sal) e 2.º a Escola Básica de Monte Sossego (São Vicente).