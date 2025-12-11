Jornalista do Expresso das Ilhas vence Prémio Nacional dos Direitos Humanos

Sara Almeida, jornalista do Expresso das Ilhas, venceu esta quarta-feira, o Prémio Nacional dos Direitos Humanos na Categoria Reportagem da Comunicação Social.

A jornalista foi galardoada com o prémio com a reportagem ‘Violência Sexual e IVG: Sementes do silêncio’.

Ainda dentro dos prémios dedicado à Comunicação Social a outra vencedora foi a jornalista Teresa Monteiro Pinto da RCV.

Outros vencedores:

Categoria Activista Social

1.º lugar: Batchart (artista), 2.º Maria Teresa Mascarenhas, da Associação de Famílias e Amigos de Crianças com Paralisia Cerebral (Acarinhar)

Categoria Prémio Científico

1.º lugar: Mamadu Barri (vencedor pela segunda vez consecutiva), 2.º lugar, José Jorge Dias

O Prémio Especial da Noite foi atribuído às Nações Unidas, entregue pelo Governo de Cabo Verde.

Categoria ONG

1.º lugar a Associação Colmeia e o 2.º lugar a Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde (Adevic)

Categoria Comunicação Social

1.º lugar foi da Sara Almeida, e o 2.º Teresa Pinto

Prémio Escola Amiga dos Direitos Humanos

1.º lugar foi atribuído ao Colégio Letrinha (Ilha do Sal) e 2.º a Escola Básica de Monte Sossego (São Vicente).