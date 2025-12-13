Presidente do SIMETEC promete endurecer luta por direitos dos trabalhadores em São Vicente

O sindicalista Tomás Aquino, reeleito hoje, no Mindelo, como presidente do Simetec, prometeu endurecer a luta por antigas reivindicações dos trabalhadores e combater a prática de outsourcing, que considerou ser uma “exploração de mão-de-obra”.

A reeleição ocorreu durante a oitava reunião ordinária do Sindicato Regional de Metalomecânica, Transportes, Turismo e Comunicações (Simetec), que conta com mais de 500 associados em São Vicente.

Tomás Aquino apontou como uma das principais prioridades a capacitação dos dirigentes sindicais e a continuação do trabalho para melhorar o poder de compra dos trabalhadores, que registou uma perda de “mais de 20%” nos últimos anos.

Outras preocupações referem-se a questões há muito debatidas relacionadas com os marítimos e trabalhadores dos estaleiros navais da Cabnave, em São Vicente.

Até agora, segundo a mesma fonte, têm optado pelo diálogo, mas que “não tem resultado”.

“De modo que estamos a pensar em endurecer a luta, fazê-la de forma muito mais musculada. Porque, na verdade, não está a resultar”, afirmou Tomás Aquino.

Por outro lado, o sindicalista prometeu vigiar a prática de outsourcing, em que empresas contratam trabalhadores através de outras empresas fornecedoras de mão-de-obra, oferecendo salários “muito baixos e condições de trabalho pouco dignas”.

“Para nós, é uma exploração de mão-de-obra que precisa ser combatida”, criticou Tomás Aquino, que pretende trazer essa discussão para o novo código laboral.

Aquino disse ainda que vai levar avante esta luta, assim como o combate a situações em que colaboradores não têm carreira profissional em certas empresas.

O actual mandato tem a vigência de três anos.