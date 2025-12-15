Francisco Carvalho acusa PGR de ataque “nunca antes visto”

O Presidente da Câmara Municipal da Praia, manifestou hoje a sua indignação contra ação da Procuradoria Geral da República na autarquia, classificando como um ataque nunca visto. Francisco Carvalho ainda esclareceu que o contrato assinado em torno dos terrenos da Babilónia, tem a ver apenas com o pagamento das dívidas deixas pela gestão anterior da MpD.

O edil da Praia, fez estas declarações a imprensa, durante manifestação pacífica organizada em protesto contra as buscas e apreensões realizadas pela Procuradoria Geral da República nas instalações da Câmara, no Plateau e na Fazenda.

Francisco Carvalho frisou que a iniciativa de se pagar com o terreno partiu da advogada de empresa Elevolution Engenharia.

“Por sugestão, iniciativa da advogada, para possa haver um ambiente de paz e de entendimento entre sector privado e sector público. E nós alinhamos com todo o gosto, porque queremos resolver os problemas da Praia”, justificou.

O autarca disse não entender o motivo que levou a Procuradoria a invadir os Passos do Concelho, tendo em conta que o despacho dava ordem de busca e apreensão na Direção Financeira e Patrimonial situado na Fazenda.

“Após eu ter dado a ordem para fechar serviços de Câmara para proteger a segurança dos trabalhadores, o Procurador resolve invadir os Passos do Concelho, por volta das quatro horas da tarde”, apontou.

Em relação à medida adoptada, de fechar todos os serviços da Câmara, Francisco, Carvalho garantiu que a intenção era de proteger os seus colaboradores, diante da ameaça dos agentes da polícia, questionando a legitimidade dos agentes da polícia para ameaçar os funcionários de Câmara de Praia.