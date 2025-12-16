Associação dos Magistrados do Ministério Público repudia “qualquer tentativa de condicionamento da actuação dos magistrados”

Comunicado emitido pela Associação dos Magistrados do Ministério Público (ASSIMP) assegura que as buscas realizadas na Câmara Municipal da Praia “foram feitas em estrito cumprimento de todos os formalismos constitucionais e legais”.

As criticas feitas aos magistrados do Ministério Público, na sequência das buscas não domiciliares realizadas na passada sexta-feira, nas instalações da Câmara Municipal da Praia motivaram hoje a ASSIMP a repudiar “veemente qualquer tentativa de condicionamento da actuação dos magistrados e politização da justiça, sendo inadmissível que uma acção legal e devidamente fundamentada, tenha sido transformada num caso político, com afronta ao Ministério Público, em particular, à Procuradoria-Geral da República e o respectivo titular do processo”.

No comunicado emitido pela ASSIMP, a associação recorda que as buscas na Câmara Municipal da Praia foram realizadas por ordem “do magistrado do Ministério Público titular do processo, colocado no Departamento Central de Acção Penal” e que “todos os formalismos constitucionais e legais, tendo sido entregues os respectivos mandados aos visados”.

A ASSIMP reconhece “a todos os cidadãos o direito à liberdade de expressão”, no entanto lembra que se trata “de um direito que deve ser exercido, acima de tudo, com responsabilidade e respeito por outros direitos igualmente constitucionalmente consagrados”.

De recordar que a Câmara Municipal da Praia foi alvo de buscas por parte de magistrados do Ministério Público na passada sexta-feira o que levou ao encerramento de todos os seus serviços, incluindo recolha de lixo, atendimento ao público, funcionamento de mercados e manutenção de jardins, alegando razões de segurança após uma intervenção da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em declaração pública nas redes sociais, o presidente da CMP e líder do PAICV, Francisco Carvalho, afirmou que a suspensão imediata das actividades visa “proteger os trabalhadores e garantir a segurança de todos”, sublinhando que o edifício municipal foi “invadido pela Procuradoria-Geral da República, com o braço armado da polícia”.

“Por razão de segurança dos trabalhadores, tivemos de suspender todo o trabalho a nível da Câmara Municipal”, disse, acrescentando que os serviços só serão retomados quando a situação estiver “clarificada”.

O autarca apelou à “paz e serenidade” por parte dos funcionários municipais e pediu compreensão aos munícipes da Praia perante a paralisação dos serviços essenciais.

Esta segunda-feira, numa manifestação realizada à porta da Câmara Municipal, no Plateau, Francisco Carvalho, manifestou esta segunda-feira a sua indignação contra a acção da Procuradoria Geral da República na autarquia, classificando-a como um ataque nunca visto.

Em declarações feitas à imprensa, o autarca disse não entender o motivo que levou a Procuradoria a invadir os Paços do Concelho, tendo em conta que o despacho dava ordem de busca e apreensão na Direcção Financeira e Patrimonial situado na Fazenda.

“Após eu ter dado a ordem para fechar serviços de Câmara para proteger a segurança dos trabalhadores, o Procurador resolve invadir os Paços do Concelho, por volta das quatro horas da tarde”, apontou.