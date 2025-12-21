Associações comunitárias garantem Natal às famílias carenciadas

Com o aproximar da quadra festiva, associações comunitárias intensificam acções solidárias em todos os bairros da capital e não só, distribuindo alimentos, brinquedos e apoio social a famílias em situação de vulnerabilidade, numa tentativa de tornar o Natal mais digno.

Nesta reportagem falamos com associações comunitárias, entre as quais a Associação Kelém, de Achada Santo António, que está a implementar o seu plano anual de actividades com a campanha solidária “Doe um Sorriso”, uma iniciativa destinada a apoiar crianças, idosos e famílias mais vulneráveis do bairro durante a época natalícia.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o presidente da associação, Gerson Pereira, explica que a campanha consiste na arrecadação de presentes e outros donativos para as crianças da comunidade, na organização de um lanche de Natal e na distribuição de pequenas cestas a idosos, famílias carenciadas e pessoas acamadas. Segundo o responsável, esta é já a sétima edição da iniciativa.

“O plano anual é sempre o mesmo, mas, dependendo dos apoios que entram, conseguimos acrescentar algo novo”, refere, acrescentando que o principal objectivo é proporcionar às crianças um Natal diferente, sobretudo àquelas, cujos pais não têm condições para as levar a espaços de lazer fora do bairro.

De acordo com Gerson Pereira, a associação conta com o apoio de empresas locais, de filhos do bairro na diáspora e de pessoas individuais, que contribuem com cestas, brinquedos ou donativos financeiros. A selecção dos beneficiários baseia-se numa base de dados da Associação, que identifica crianças de famílias mais numerosas e vulneráveis, sendo também considerado o aproveitamento escolar.

A meta para este ano é beneficiar cerca de 100 crianças, um aumento relativamente ao ano passado, quando a campanha abrangeu cerca de 70. A campanha já se encontra aberta e as doações começaram a chegar, estando também em curso contactos com empresas para a recolha de donativos.

O presidente aponta a mobilização de recursos como o principal desafio, sobretudo junto das empresas, defendendo que estas poderiam ter uma acção social mais forte na comunidade.

Ainda assim, sublinha que o mais importante é garantir momentos de diversão para as crianças, através de lanches, brincadeiras, actividades culturais e a entrega de presentes, que são muitas vezes os únicos que recebem nesta época festiva.

Eugénio Lima

Em Achada Eugénio Lima, a Associação Comunitária local está a preparar as actividades de Natal no bairro, que este ano terão como principal diferencial a sua realização no novo espaço da associação.

Segundo a presidente, Ricardina da Veiga, apesar de o Natal estar “um pouco atrasado”, está prevista a entrega de roupas e brinquedos às crianças, bem como a realização de um lanche natalício. A responsável explica que a grande novidade é a utilização do novo espaço, que funcionará como um Centro de Dia para crianças e idosos da comunidade.

“O diferencial é que vai ser no nosso novo espaço, onde as crianças poderão estudar acompanhadas e os idosos conviverem, em vez de ficarem apenas em casa”, assegura.

Ricardina da Veiga sublinha que a associação procura todos os anos realizar uma actividade natalícia com alguma particularidade. “O Natal é mais marcante. No ano passado foi na praça do bairro, este ano a diferença é o nosso novo espaço”, destaca.

No local, as crianças terão acesso a presentes, decoração de Natal e roupas provenientes de Luxemburgo. A associação contará ainda com a colaboração de artistas do bairro, que se disponibilizam para animação, pinturas faciais e actuações musicais. “Até os próprios artistas já perguntam pelas actividades para se disponibilizarem”, refere.

As iniciativas inserem-se no âmbito do projecto BA-Cultura, cujo financiamento é utilizado para beneficiar as crianças nesta época festiva. Para além disso, membros da comunidade contribuem espontaneamente com aperitivos e sumos, possibilitando um convívio mais alargado. “E assim conseguimos fazer um banquete”, afirma.

Quanto aos brinquedos, a presidente indica que já existem alguns e a associação conta com o apoio de um influenciador do bairro, actualmente em Cabo Verde. A associação não costuma recorrer a pedidos formais de apoio às empresas nesta época.

Apesar das dificuldades financeiras resultantes das obras no novo espaço, Ricardina da Veiga garante que as actividades não serão interrompidas. Em média, as iniciativas abrangem cerca de 60 crianças e são abertas à comunidade.

A responsável destaca ainda o impacto social das actividades num bairro com “má fama”, considerando o novo espaço um marco importante para a retoma de projectos suspensos, como a distribuição diária de refeições quentes a idosos. “Agora vamos voltar a fazer essas actividades e outras que nos permitirão angariar fundos”, conclui.

Alto da Glória

No Alto da Glória, bairro da capital, a Associação Abraço trabalha com crianças e jovens. “Temos o Natal com as crianças do Centro de Dia que fazem parte do ICCA e vamos ter uma palestra sobre a importância do Natal e um lanche convívio com estas crianças e monitores mesmo que não estejam no centro do ICCA. Vamos fazer um lanche e teremos uma saída para fora do bairro para poderem conviver fora da comunidade. Teremos ainda a distribuição do presente que será depois do lanche, no dia 19”, detalha.

Segundo Manuel Correia, a diferença dos anos anteriores é a palestra para que as crianças possam aprender que a simbologia do Natal vai além das festas e presentes.

“Esperamos abranger 60 crianças cujas famílias passam por alguma dificuldade. Neste momento não temos apoio de nenhuma entidade, nós temos os nossos fundos, mas sempre aparecem apoios. Mas, mesmo sem apoios, fazemos com que as nossas crianças tenham um Natal com mais dignidade”, refere.

A comunidade, diz, acaba por se envolver também, embora não tanto como gostaria.

“O envolvimento das pessoas na comunidade é algo que temos que ir trabalhando. Mas, temos notado alguns avanços”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1255 de 17 de Dezembro de 2025.