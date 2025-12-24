CV Interilhas prevê assegurar transporte de cerca de 135,7 toneladas de mercadorias para a ilha Brava

A CV Interilhas prevê assegurar, entre os dias 22 e 27 de Dezembro, o transporte de cerca de 135,7 toneladas de mercadorias para a ilha Brava.

Numa nota enviada, a empresa informa que, no âmbito do reforço do modelo operacional, estão a ser realizadas viagens extra para a ilha Brava, de forma a responder às necessidades de abastecimento da ilha nesta época festiva.

Neste sentido, esta segunda-feira, dia 22, foram transportadas e desembarcadas 15 toneladas de mercadorias na ilha Brava, com prioridade para bens de primeira necessidade, produtos alimentares e frescos.

Na terça-feira, dia 23, a CV Interilhas sublinha que deu continuidade a este esforço operacional, tendo sido igualmente transportadas e desembarcadas 16,2 toneladas de mercadorias destinadas ao abastecimento da ilha.

A empresa assegura ainda que, até ao final do ano, continuará a realizar viagens regulares e viagens extra para a ilha Brava.

“Para os próximos dias, está previsto o transporte de cerca de 104,5 toneladas adicionais de mercadorias, de acordo com a seguinte programação: no dia 25 deste mês, uma viagem regular com 36,5 toneladas e uma viagem extra com 20 toneladas; e no dia 27 deste mês, uma viagem regular com 33 toneladas e uma viagem extra com 15 toneladas”, assegura.

A CV Interilhas sublinha que este plano reflecte o compromisso permanente da empresa em acompanhar de forma contínua a operação interilhas, ajustando capacidade, frequência e resposta logística sempre que necessário.

A empresa acrescenta que mantém um acompanhamento diário da operação na ilha Brava, com o objectivo de garantir o abastecimento, a previsibilidade do serviço e a continuidade das ligações marítimas, num período de elevada exigência para as populações e para a economia local.