Brigada Médica Cubana apresenta investigação feita em Cabo Verde

A Jornada Científica 2025 da Brigada Médica Cubana em Cabo Verde, realizada na cidade da Praia, no passado dia 20 de Dezembro, voltou a afirmar-se como um espaço de intercâmbio e reflexão clínica, contribuindo para o reforço da cooperação científica e do sistema de saúde nacional. O encontro, no qual foram apresentados seis estudos desenvolvidos em parceria com médicos cabo-verdianos, decorreu num ano particularmente simbólico, que antecede os 50 anos da cooperação médica cubana no arquipélago, a celebrar em Maio de 2026.

Todos os anos, em todos os mais de 50 países onde há brigadas médicas cubanas, são realizadas jornadas científicas. A data escolhida é Dezembro, evocando o dia de nascimento (3 de Dezembro) de Carlos Juan Finlay, médico cubano que identificou o mosquito como transmissor da febre amarela, e que se tornou também o dia de comemoração da Medicina Latino-Americana.

“Tem significado especial para a medicina cubana”, resume o embaixador de Cuba em Cabo Verde, Turcios López.

Cabo Verde não é, pois, excepção e tem assinalado a data com jornadas anuais desde 2018. Este ano, outras comemorações se alinham com o evento. Cumpre-se em 2025 o centenário do nascimento de Fidel Castro, líder histórico da Revolução Cubana e impulsionador da cooperação médica internacional. Uma cooperação iniciada em 1963 na Argélia, como conta o diplomata, e que em 1976 chegaria também a Cabo Verde.

Assim, às portas da comemoração do cinquentenário desta relação, marcada pela presença continuada de médicos cubanos no arquipélago e pela formação de mais de 300 cabo-verdianos na área da medicina em Cuba, realizou-se, no dia 20, mais uma jornada, na Praia.

A jornada

A jornada científica contou com uma participação massiva dos médicos cubanos. Segundo explicou o coordenador nacional da Brigada Médica Cubana, Noslando Ramos González, todos os médicos que trabalham no Hospital Universitário Agostinho Neto, na Praia, apresentaram trabalhos científicos, desenvolvidos em conjunto com médicos cabo-verdianos.

Seis desses trabalhos foram seleccionados pela Comissão Científica Nacional para exposição pública, incidindo sobre áreas como pediatria, neonatologia, gastroenterologia, medicina interna, anestesia e reanimação, e oncologia.

De acordo com o coordenador da Brigada, todos os estudos apresentados tiveram como base casos clínicos observados em Cabo Verde. “São trabalhos de interesse tanto para a cooperação cubana como para a contraparte cabo-verdiana, porque deixam contributos concretos para a melhoria da resposta à população. O objectivo principal é esse: responder às necessidades da população cabo-verdiana”, explicou, acrescentando que se trata de investigações com “um grande impacto para a população cabo-verdiana”.

Também o embaixador de Cuba destacou a vertente científica da cooperação. “O objectivo é exactamente esse: responder às prioridades de saúde de Cabo Verde. Os hospitais podem propor à Brigada Médica pesquisas específicas ou apresentar casos de pacientes que exigem tratamentos especiais”, refere Turcios López.

Presente e Futuro

No próximo ano, em Maio de 2026, os dois países vão assinalar os 50 anos desta cooperação histórica. Até lá, está prevista a chegada de novos médicos cubanos, incluindo especialistas em imagiologia, medicina intensiva e medicina geral integral, bem como o alargamento da presença da Brigada a ilhas onde ainda não está implantada.

Actualmente, como referem os entrevistados, a Brigada Médica Cubana integra mais de 70 cooperantes, dispersos em sete ilhas, e distribuídos por 12 especialidades clínicas e sete cirúrgicas. Aliás, cerca de metade dos médicos especialistas do país são cubanos. Entretanto, a presença dos cooperantes vai ser, como referido, alargada a todas as nove ilhas do arquipélago com a chegada de médicos para o Maio e Tarrafal de São Nicolau.

Formação

De igual modo, e como atestam as jornadas, a questão científica e da formação médica é vista como de grande importância por ambos os países.

Tanto o embaixador como o coordenador da Brigada sublinham a disponibilidade de Cuba para apoiar Cabo Verde, não apenas na assistência médica directa, mas também na formação de especialistas e, a médio prazo, no reforço da capacidade docente nacional.

"Estamos abertos", refere o coordenador nacional da Brigada Cubana. Lembrando que 65% dos cooperantes têm categoria docente, Noslando Ramos González sublinha que existe a possibilidade de prestar esse apoio, aproveitando os recursos humanos qualificados que já se encontram no terreno.

“Queremos contribuir para a formação de especialistas em Cabo Verde”, assume também o embaixador Turcios López, destacando, igualmente, que os médicos cubanos que já residem no país podem apoiar nesse sentido. Este suporte, acredita, graças a toda a experiência de Cuba neste âmbito, inclusive nos países de língua portuguesa, como Angola, Guiné-Bissau e Timor-Leste, poderá ser uma grande valia para o desenvolvimento do sistema de saúde cabo-verdiano.

A proposta passa, pois, por aproveitar a presença dos cooperantes cubanos para criar um sistema de formação contínua que permita a Cabo Verde não só formar os seus próprios especialistas, mas também, a prazo, desenvolver um corpo docente nacional capaz de assegurar autonomamente a formação médica no arquipélago, resume-se.

Tem havido conversas nesse sentido, inclusive com o Ministro de Saúde e a Directora Nacional de Saúde. Contudo, salvaguarda o diplomata: “o ministério da saúde de Cuba disponibiliza-se para ajudar, temos os médicos, temos os professores, mas é Cabo Verde que tem de solicitar e organizar.

________________________________________________

A Cooperação Médica Cubana em números

A nível mundial, desde 1963, os médicos cubanos cooperantes espalhados pelos vários continentes:

Atenderam mais de 2,3 mil milhões de pessoas

Realizaram 17 milhões de intervenções cirúrgicas

Contribuíram para o nascimento de mais de 5 milhões de crianças

Salvaram 12 milhões de vidas

Através da Operação Milagre, foram realizadas mais de 3,3 milhões de cirurgias oftalmológicas

Durante a COVID-19, 58 brigadas médicas cubanas prestaram apoio sanitário em 42 países

Cuba mantém, actualmente, mais de 24 000 colaboradores em 56 países.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1256 de 24 de Dezembro de 2025.