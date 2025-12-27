Governo articula medidas para mitigar dificuldades no abastecimento de carga à ilha Brava

​O Governo de Cabo Verde está a articular um conjunto de acções com vista a mitigar as dificuldades no abastecimento de carga à ilha Brava, na sequência de constrangimentos registados no transporte marítimo pela CV Interilhas.

De acordo com uma nota enviada à Inforpress, o Ministério do Turismo e Transportes tem mantido contactos com a Câmara Municipal da Brava, a CV Interilhas e a empresa Polaris, com o objectivo de encontrar soluções concretas e articuladas que permitam minimizar os impactos da actual situação no fornecimento de mercadorias à ilha.

As dificuldades decorrem do facto de as embarcações da CV Interilhas e Dona Tututa se encontrarem, neste momento, em doca seca para reparações e manutenções obrigatórias, condicionando o transporte regular de carga para a Brava.

O Governo reconhece não estar satisfeito com a situação actual do transporte de carga pela CV Interilhas, particularmente no que diz respeito à ligação marítima com a Brava, e garante estar a trabalhar numa solução imediata para melhorar o serviço.

Nesse sentido, estão a ser envidados esforços para colocar em operação o navio Praia de Aguada, que se encontra em fase de testes técnico-operacionais e de certificação, o que poderá contribuir para o reforço do transporte de mercadorias.

Paralelamente, o executivo reafirma o seu compromisso em estabilizar a ligação marítima com a ilha Brava, nomeadamente, através da aquisição de uma nova embarcação destinada, especificamente, a servir a ilha, tendo em conta as particularidades da sua conectividade.

O Governo assegura ainda que continuará a trabalhar para garantir o abastecimento regular das ilhas, minimizar os impactos sobre a população e os agentes económicos e assegurar a continuidade dos serviços essenciais de transporte marítimo no arquipélago.