Sindep defende valorização da escola pública e igualdade de oportunidade no sistema de ensino

​O presidente do Sindicato Nacional dos Professores (Sindep), Jorge Cardoso, defendeu hoje a necessidade urgente de políticas públicas que garantam a valorização da escola pública e a promoção da igualdade de oportunidades no sistema do ensino.

O sindicalista falava à Inforpress, à margem da VI Conferência Ordinária do Sindep, realizada hoje, na Cidade Velha.

Na ocasião, Jorge Cardoso salientou a importância de uma educação pública de qualidade como base para a construção de uma sociedade justa e igualitária.

“Actualmente, e principalmente os decisores políticos, os seus filhos praticamente não frequentam as escolas públicas, os nossos filhos é que frequentam as escolas públicas. E porquê? questionou, para quem isto indica que algo não está correto dentro da própria educação.

Acrescentou ainda que isto vai contra os princípios constitucionais de igualdade de oportunidades, que, sublinhou, “garante igualdade para todos”.

Além disso, o líder sindical ressaltou que o lema da conferência reflecte uma causa defendida a nível mundial pela Federação Internacional de Educação, que busca garantir o respeito à igualdade de oportunidades no ensino.

"Não podemos aceitar que as melhores condições de ensino sejam exclusivas das escolas privadas, em detrimento das públicas. Isso cria uma diferenciação injusta entre os estudantes e desvaloriza a profissão docente", alertou.

Com isso, afirmou que o Sindep irá batalhar seriamente neste sentido, para repor a dignidade, não só para a classe docente, mas para toda a comunidade educativa de Cabo Verde.