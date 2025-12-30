Governo lança iniciativa “Alertas Precoces para Todos”

O governo lançou, hoje, a iniciativa “Alertas Precoces para Todos” (Early Warnings for All – EW4All), com o objectivo de garantir sistemas de alerta precoce multirriscos para toda a população até 2027, reforçando a protecção face aos riscos climáticos.

Segundo informou hoje o Governo, o EW4All pode integrar alertas pelo telemóvel, rádio e televisão, e vai fortalecer a detecção, comunicação e resposta a desastres, alinhando-se com as prioridades nacionais de adaptação climática, redução de riscos e protecção social.

“Com o apoio das Nações Unidas, Cabo Verde dá mais um passo na construção de comunidades mais seguras, resilientes e preparadas, integrando iniciativas como o SOFF e projectos financiados pelo Fundo Verde para o Clima”, escreveu o Governo.

De referir que o conceito de “Early Warnings for All” (Alertas Precoces para Todos) refere-se a sistemas de alerta que permitem antecipar desastres naturais e riscos climáticos, fornecendo informações atempadas à população para que possa agir de forma segura e reduzir impactos.

Estes sistemas integram dados científicos e tecnológicos, como previsões meteorológicas e monitorização de fenómenos naturais, e comunicam alertas através de múltiplos canais, incluindo telemóvel, rádio e televisão.

Foto: depositphotos