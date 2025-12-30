Governo lança iniciativa “Alertas Precoces para Todos”

Segundo informou hoje o Governo, o EW4All pode integrar alertas pelo telemóvel, rádio e televisão, e vai fortalecer a detecção, comunicação e resposta a desastres, alinhando-se com as prioridades nacionais de adaptação climática, redução de riscos e protecção social.
“Com o apoio das Nações Unidas, Cabo Verde dá mais um passo na construção de comunidades mais seguras, resilientes e preparadas, integrando iniciativas como o SOFF e projectos financiados pelo Fundo Verde para o Clima”, escreveu o Governo.
De referir que o conceito de “Early Warnings for All” (Alertas Precoces para Todos) refere-se a sistemas de alerta que permitem antecipar desastres naturais e riscos climáticos, fornecendo informações atempadas à população para que possa agir de forma segura e reduzir impactos.
Estes sistemas integram dados científicos e tecnológicos, como previsões meteorológicas e monitorização de fenómenos naturais, e comunicam alertas através de múltiplos canais, incluindo telemóvel, rádio e televisão.
Foto: depositphotos