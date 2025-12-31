Diáspora Pró Investiment realiza evento empresarial em Londres

A Diáspora Pró Investiment realiza, no dia 31 de Janeiro, em Londres, um evento empresarial que irá reunir empresários e profissionais afrodescendentes, com o objectivo de promover oportunidades de negócio, investimento e colaboração entre a diáspora e os países de origem.

Segundo Nélido Silva, Director Comercial, uma das prioridades passa pela captação de parcerias estratégicas, pela mobilização de empresários da diáspora e pela promoção do projecto Apex Card, um cartão internacional de benefícios que visa facilitar o acesso a serviços e estimular a circulação de valor económico entre os PALOP e as suas comunidades no exterior.

De referir que no passado dia 11 de Dezembro, realizou-se na Universidade de Santiago a apresentação oficial do projecto Apex Card, uma iniciativa promovida pela organização Diáspora Pró Investiment, que visa fortalecer a ligação entre os negócios cabo-verdianos, os cidadãos e a diáspora dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

O Apex Card foi apresentado como um cartão de benefícios e descontos, concebido para proporcionar vantagens exclusivas aos seus membros, nomeadamente descontos em serviços e produtos nas áreas da saúde, restauração, turismo e educação, entre outras.

A iniciativa pretende ainda conectar empresas parceiras com membros da diáspora, promovendo uma maior circulação de valor económico entre Cabo Verde e as comunidades no exterior, bem como estimular parcerias comerciais e investimentos com impacto social e crescimento sustentável. Outro dos objectivos passa por criar um sentimento de pertença, benefício e impacto social entre os participantes do programa.