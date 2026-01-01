Primeiro-ministro transmite mensagem de "esperança e confiança aos vendedores" do Mercado de Assomada

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira (31) no Mercado de Assomada que Cabo Verde segue "num bom caminho, com crescimento económico e redução do desemprego, da pobreza e da inflação", ao transmitir votos de boas-festas.

Aos jornalistas, no final de uma visita ao Mercado de Assomada, Ulisses Correia e Silva sublinhou que depois de vários anos marcados por crises o período festivo renova a esperança de um povo que considera vencedor, e destacou a resiliência demonstrada pelos cabo-verdianos perante as dificuldades.

O primeiro-ministro desejou, em particular, saúde, paz e felicidade às famílias que vivem do comércio no mercado, e salientou a importância de melhores condições para o exercício da atividade, sobretudo para as mulheres, que representam a maioria dos vendedores e enfrentam diariamente o cansaço do trabalho informal.

Segundo disse, apesar de a gestão dos mercados municipais ser da responsabilidade das câmaras, o Governo tem trabalhado para criar condições que permitam investimentos, que melhorem os espaços de venda e a dignidade dos comerciantes.

Na sua mensagem de fim de ano, reiterou que o país está a criar mais rendimentos, a gerar oportunidades de emprego, sobretudo para os jovens, e a reduzir progressivamente a pobreza, e defendeu que há ainda margem para “fazer mais e melhor”.

O chefe do Governo abordou igualmente a questão da segurança, reconhecendo preocupações da população relacionadas com assaltos, mas assegurou que as ocorrências têm vindo a diminuir, frisando que a tranquilidade de cidadãos, jovens e turistas é fundamental para o desenvolvimento do país.

Concluiu apelando à confiança, à união e à continuidade do espírito de resiliência, e afirmou que, juntos, os cabo-verdianos poderão alcançar ainda mais progresso e bem-estar no próximo ano.