Falta de gás butano em São Nicolau será resolvida na próxima semana - ENACOL

A Empresa Nacional de Combustíveis (ENACOL) justificou, esta terça-feira, que os problemas de abastecimento de gás butano em algumas ilhas periféricas ocorreram devido à paragem para manutenção obrigatória do seu navio de carga geral, situação que deverá ser resolvida ao longo da próxima semana.

Em comunicado, a ENACOL assegurou que, até à resolução do problema de abastecimento, continuará a envidar todos os esforços com os meios disponíveis no país para mitigar e resolver as situações de escassez, nomeadamente o abastecimento de gás butano à ilha de São Nicolau.

“Lamentamos os inconvenientes decorrentes da situação, mas ressalvamos que não está em causa, de forma nenhuma, o abastecimento primário ao país, que continuará a decorrer com normalidade, assegurando a disponibilidade de combustíveis às populações”, afirmou a empresa.

A falta de gás butano em São Nicolau provocou, no domingo, uma aglomeração junto aos postos de venda da Shell e da ENACOL, no Tarrafal, conforme noticiou a Inforpress.