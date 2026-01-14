Paróquia de São José e Ministério da Justiça assinam protocolo de cooperação

A paróquia de São José e o Ministério da Justiça assinaram, hoje, um protocolo de cooperação para a conclusão das obras do projecto do Centro de Formação, Evangelização e Animação Missionária e de Emergência Infantojuvenil e Mães Solteiras (CEFEMIS).

O pároco desta paróquia, padre Bruno Varela, afirma que o ministério apoiará em cerca de três milhões e quinhentos mil escudos, valor destinado à conclusão das obras e ao equipamento do espaço.

“O Ministério vai apoiar em cerca de 3 milhões e 500 mil escudos. Não me lembro do valor exacto. O protocolo vai ajudar-nos sobretudo a terminar as obras do centro e a equipá-lo, para que possamos começar a ter algum trabalho, porque o que nos falta ali também é espaço para as formações. A obra em si já está financiada em grande parte - 70% ou quase 70% - por uma instituição dos Estados Unidos ligada à Igreja, a Papal Foundation, e, com o apoio do Ministério, vamos poder concluir e apetrechar o espaço, para que possamos dar uma melhor resposta aos anseios da comunidade”, afirmou.

O padre Bruno Varela avança ainda que, para além da vertente de formação, o centro terá cerca de dois apartamentos para acolher famílias em situação de emergência.

“Nisto que tem a ver com o público-alvo, também temos em vista as mães de casa, as mães de família, porque, às vezes, falta uma certa educação financeira. Além disso, o centro será equipado com um pequeno apartamento que pode acolher, em situações de emergência, duas ou três famílias, no máximo”, avançou.

A ministra da Justiça, Joana Rosa, considera de grande importância a participação do Estado em projectos do género, uma vez que são de grande importância para que se possam ter sociedades mais empoderadas.

“E tudo isso acaba por ser tarefa do Estado, que a Igreja assume também, enquanto papel que tem em relação a esta matéria: trabalhar questões sociais. O Estado tem de cooperar e colaborar, para que possamos ter sociedades cada vez mais empoderadas, trabalhar a temática da vulnerabilidade e as consequências dela, como a insegurança e a criminalidade. É isso tudo que temos estado a trabalhar. Vamos reforçar esse trabalho junto das paróquias, para que possamos chegar um pouco mais à comunidade e desenvolver um trabalho a fundo, de forma a trabalhar sempre as vulnerabilidades e a ter sociedades sãs, com jovens fora da criminalidade e devidamente inseridos, porque o centro terá também esta vertente, que é a formação profissional”, sustentou.

O Centro de Formação, Evangelização e Animação Missionária e de Emergência Infantojuvenil e Mães Solteiras poderá ser inaugurado ainda neste mês de março.

Ele dará resposta à comunidade de Tira Chapéu, Bela Vista, Alto da Glória, Terra Branca e Santaninha.