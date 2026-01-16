​Primeiro-Ministro reúne-se com jovens beneficiários do projecto “Ami ê di Paz y Bô?”

No próximo dia 18, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, terá um encontro com os jovens do Projeto "Ami ê di Paz y Bô?", na Cidade da Praia.

Segundo uma nota enviada, o encontro insere-se no acompanhamento das acções do referido projecto, que tem vindo a contemplar muitos jovens por meio de formações profissionais em áreas como electricidade, canalização, pladur e cartas de condução.

O projecto, além das acções formativas, assegura o seguimento pós-formação e o encaminhamento de jovens para outras oportunidades de capacitação em instituições parceiras.

A mesma fonte explica que o projecto “Ami ê di Paz y Bô?” tem como principal objectivo promover e estimular o empreendedorismo juvenil, bem como combater e prevenir a violência urbana, através de acções formativas e de inclusão dirigidas a jovens desempregados e em situação de vulnerabilidade.

“O projecto já beneficiou cerca de 259 jovens e prevê ainda formar mais de duas centenas de jovens nas áreas de canalização, electricidade, cartas de condução e operação de máquinas”, realça.

Conforme a mesma fonte, este encontro reforça o compromisso do Governo com a inclusão social, a capacitação profissional e a criação de oportunidades para a juventude cabo-verdiana.