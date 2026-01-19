PJ detém homem suspeito de abuso sexual contra três crianças na Boa Vista

Em comunicado, a PJ informou que a detenção foi realizada fora de flagrante delito, durante operação em cumprimento de um mandado emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Boa Vista.
O indivíduo, de 39 anos, natural da ilha de Santiago e residente na Boa Vista, foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial.
Na sequência desse interrogatório, o Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou, como medidas de coacção, a interdição de saída do país e a proibição de contacto com as vítimas, devendo o arguido aguardar os ulteriores trâmites processuais sujeito às referidas medidas.