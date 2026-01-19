PJ detém homem suspeito de abuso sexual contra três crianças na Boa Vista

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, na sexta-feira, 16 de Janeiro, na ilha da Boa Vista, suspeito de abusar sexualmente de três crianças do sexo feminino, com idades de 8, 10 e 12 anos, na referida ilha. Apurou-se que uma das vítimas terá sido abusada com penetração.

Em comunicado, a PJ informou que a detenção foi realizada fora de flagrante delito, durante operação em cumprimento de um mandado emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Boa Vista.

O indivíduo, de 39 anos, natural da ilha de Santiago e residente na Boa Vista, foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial.

Na sequência desse interrogatório, o Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou, como medidas de coacção, a interdição de saída do país e a proibição de contacto com as vítimas, devendo o arguido aguardar os ulteriores trâmites processuais sujeito às referidas medidas.