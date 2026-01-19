​Trinta peixeiras beneficiadas com apoio no âmbito do reassentamento do Pontão de Santa Maria

O Governo procedeu à entrega de equipamentos de conservação do pescado a 30 peixeiras de Santa Maria, no Mercado Municipal, no âmbito do plano de reassentamento associado às obras de requalificação do Pontão de Santa Maria, na ilha do Sal. A cerimónia foi presidida pelo Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, que esteve acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes.

Segundo um comunicado do Governo, a iniciativa decorreu este sábado, 17 de Janeiro, e teve como objectivo reforçar as condições de trabalho, higiene e conservação do pescado, garantindo a continuidade da actividade económica das peixeiras durante o período de execução das obras, bem como a salvaguarda do rendimento das famílias que dependem deste sector.

Para além do material já entregue, 30 malas térmicas, foram também disponibilizadas duas arcas frigoríficos. O pacote de apoio será reforçado com a instalação de uma nova câmara fria e de uma máquina de gelo, cuja chegada ao país está prevista para o início do mês de Fevereiro.

A instalação dos equipamentos deverá ocorrer no Mercado Municipal de Santa Maria, contribuindo para a melhoria sustentável das condições de armazenamento e comercialização do pescado.

Esta acção enquadra-se no Programa de Reassentamento do Pontão de Santa Maria e é financiada pelo Fundo do Turismo, em parceria com a Câmara Municipal do Sal, resultando de um processo de concertação institucional com as estruturas locais representativas do sector das pescas.

Recorde-se que o Ministro do Turismo e Transportes realizou recentemente uma visita de acompanhamento às obras do novo Pontão de Santa Maria, com o propósito de avaliar o andamento dos trabalhos e acompanhar de perto as intervenções em curso, incluindo o mercado do peixe e o espaço provisório de reassentamento dos pescadores, construído em articulação com a Associação dos Pescadores de Santa Maria.

A requalificação do Pontão de Santa Maria, com um investimento estimado em 8,9 milhões de euros, é um projecto estruturante de valorização urbana e turística, integrando igualmente uma dimensão social e económica, ao conciliar o uso público do espaço com as actividades tradicionais ligadas ao mar.