Novas vacinas infantis chegam a todas as unidades de saúde do país

A partir do dia 2 de fevereiro, todas as estruturas de saúde do país vão disponibilizar as vacinas contra o rotavírus, pneumocócica e hexavalente. A medida visa reforçar a proteção da saúde infantil e prevenir doenças evitáveis.

A informação foi avançada pela Coordenadora Técnica da Vacinação, Ivanilda Santos, durante a conferência de imprensa de lançamento oficial destas vacinas, realizada esta manhã, na cidade da Praia.

“Cabo Verde dá mais um passo importante, investindo no futuro das crianças e jovens e reforçando a confiança entre o programa de vacinação e as famílias. O aprovisionamento das vacinas nas estruturas de saúde já está em curso e, a partir de 2 de fevereiro, a vacinação reforçada com estas três vacinas terá início, graças ao esforço do Governo e às parcerias internacionais”, afirmou.

A vacina contra o rotavírus protege as crianças contra gastroenterites graves, que podem causar desidratação e internamento. A pneumocócica previne doenças como pneumonia, meningite e otite média, responsáveis por elevada mortalidade infantil.

A hexavalente combina, numa única dose, a proteção contra seis doenças: difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo B. Esta vacina substitui a pentavalente, anteriormente administrada em três doses, permitindo maior proteção com menos injeções.

O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, destaca que a introdução simultânea destas vacinas representa um avanço estratégico na prevenção de doenças diarreicas e respiratórias, assim como na simplificação do calendário vacinal infantil.

“Não estamos a iniciar um caminho novo, mas a aprofundar um percurso histórico de responsabilidade governativa, adaptando-o aos desafios do presente e às exigências do futuro. A prevenção continua a ser a espinha dorsal de um sistema de saúde resiliente. As vacinas são, entre as intervenções disponíveis à ação pública, as mais seguras, custo-efetivas e socialmente transformadoras”, assegura.

Segundo o executivo, com esta medida, Cabo Verde passa a disponibilizar gratuitamente vacinas que, até agora, tinham custos elevados no sector privado e estavam fora do alcance de muitas famílias, reforçando a proteção das crianças e o compromisso do Governo com a saúde infantil.

As doenças respiratórias, como a pneumonia, as infecções parasitárias e as diarreias continuam a ser um desafio para a saúde infantil, sobretudo em crianças com menos de cinco anos, figurando entre as principais causas de mortalidade no país, segundo as autoridades.



































