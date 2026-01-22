Calendário Nacional de Vacinação passa a incluir reforço contra diarreias, pneumonias e meningites

O Ministério da Saúde lança hoje três novas vacinas no Calendário Nacional de Vacinação de rotina, designadamente contra o Rotavírus, o Pneumococo e a Hexavalente.

De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, a introdução destas vacinas, a vigorar a partir do mês de Fevereiro, representa um avanço estratégico na protecção da saúde infantil, permitindo prevenir doenças diarreicas e respiratórias, bem como simplificar o calendário vacinal das crianças.

As vacinas passam a ser disponibilizadas de forma gratuita em todo o sistema público de saúde.

Até então, eram comercializadas a custos elevados nas farmácias privadas, o que limitava o acesso a uma minoria de famílias. Com este investimento do Governo de Cabo Verde, em parceria com a UNICEF e a Organização Mundial da Saúde, todas as crianças cabo-verdianas passam a beneficiar do acesso universal à imunização.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra o Rotavírus protege contra gastroenterites graves, reduzindo a mortalidade infantil associada a diarreias agudas.

A vacina pneumocócica previne doenças como pneumonia, meningite e otite média, contribuindo para a diminuição dos internamentos hospitalares. Já a vacina hexavalente combina seis vacinas numa única aplicação, garantindo uma protecção abrangente e facilitando a adesão das famílias ao programa de vacinação.

O lançamento destas vacinas é considerado um marco histórico, colocando Cabo Verde em linha com as melhores práticas internacionais de imunização e reforçando o compromisso nacional com a saúde infantil e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.