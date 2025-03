UNICEF mobiliza mais de 450 mil dólares para apoiar crianças em Cabo Verde 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Cabo Verde conseguiu mobilizar mais de 450 mil dólares (cerca de 45 milhões de escudos), com o apoio do Comité Português para a UNICEF, para investir em acções voltadas às crianças no arquipélago. Os recursos serão aplicados no sector da saúde, educação, protecção e ambiente.

Segundo um comunicado oficial, o financiamento é resultado de uma campanha de mobilização de recursos realizada em 2024 pelo Comité Português para a UNICEF, cujo objectivo é assegurar melhores condições de vida para as crianças cabo-verdianas.

Entre as principais iniciativas, estão o reforço do transporte escolar seguro e acessível, a redução da mortalidade infantil por meio do aumento do acesso às vacinas e serviços de saúde, e a melhoria das condições de saneamento e acesso à água potável para famílias vulneráveis.

No âmbito da saúde, será implementada a Estratégia Nacional de Vacinação 2025-2029, que inclui a introdução de novas vacinas para crianças menores de um ano em todo o país.

Na educação, o UNICEF investirá na melhoria das instalações escolares, bem como na implementação de programas de mudança de comportamento em água, saneamento e higiene em escolas e comunidades.

Outra medida é o reforço do transporte escolar nas ilhas de Santo Antão e da Boa Vista, com o objectivo de melhorar o acesso às escolas e reduzir a vulnerabilidade das crianças à violência sexual.

Além disso, será intensificada a luta contra o trabalho infantil e expandida a ligação à rede de água para os últimos 3% da população da ilha do Maio, beneficiando principalmente famílias chefiadas por mulheres com crianças sob os seus cuidados.

Para o representante do UNICEF em Cabo Verde, David Matern, os fundos arrecadados são um reflexo da solidariedade e do apoio de mais de dez mil pessoas, incluindo cidadãos portugueses e membros da diáspora cabo-verdiana residente em Portugal, que desejam contribuir para um futuro melhor para as crianças do arquipélago.

O Comité Português para a UNICEF, fundado em 1979, é uma organização não governamental que integra uma rede de 33 Comités Nacionais da UNICEF, atuando para promover e defender os direitos das crianças e garantir que as mais vulneráveis não sejam esquecidas.

A contribuição e os projetos serão apresentados numa conferência de imprensa na segunda-feira, 17, no edifício das Nações Unidas, em Cabo Verde. O evento contará com a presença da Secretária de Estado da Inclusão, Lídia Lima, e do representante do UNICEF no país, David Matern.