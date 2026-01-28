MAA promove rastreio e desparasitação animal na ilha Brava

Está a decorrer na ilha Brava uma acção de rastreio e desparasitação animal, promovida pelo Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), em parceria com a Associação COVETS e com o apoio da Associação BiFlores, com vista à melhoria da saúde e produtividade do efectivo pecuário local.

Segundo o Governo, a iniciativa contempla o levantamento da população pecuária existente, a identificação dos principais problemas sanitários que afectam os animais e a recolha de amostras para estudos epidemiológicos de doenças que incidem, sobretudo, sobre os ruminantes.

No âmbito da acção, estão a ser realizadas entrevistas aos criadores, observações directas nas explorações agro-pecuárias e intervenções de desparasitação interna e externa dos animais abrangidos, assegurando benefícios imediatos para as explorações participantes.

Ainda de acordo com o MAA, os dados recolhidos irão permitir o reforço das práticas de maneio, biossegurança e prevenção de doenças, contribuindo para o desenvolvimento de um sector pecuário mais saudável, resiliente e sustentável na ilha Brava.