Prisão preventiva para dois homens e duas mulheres detidos por tráfico de drogas na Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para quatro indivíduos, dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 37 e os 44 anos, todos indiciados pela prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco e de um crime de conversão e dissimulação de bens e valores, em co-autoria.

Em nota, a Polícia Judiciária esclareceu que a detenção, fora de flagrante delito, foi realizada na noite de 23 de Janeiro, no bairro do Palmarejo, no âmbito do cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

Com os indivíduos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, foram apreendidos diversos elementos com interesse para a investigação, nomeadamente quantidades de drogas e valores monetários.

No que respeita à apreensão de drogas, foram recolhidas 100 doses individuais de derivados de cocaína, uma determinada quantidade de cannabis, bem como uma balança de precisão, utilizada para a pesagem da droga, produtos de corte usados na preparação e confecção de estupefacientes, além de materiais destinados ao acondicionamento e consumo de drogas.

Foram ainda apreendidos junto dos detidos sessenta e oito mil, quatrocentos e catorze escudos cabo-verdianos e 20 dólares, quatro viaturas, artefactos em ouro e prata, sete relógios, duas munições de calibre 6,35 mm, telemóveis, equipamentos electrónicos, entre outros objectos.