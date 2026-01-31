Cabo-verdiano extraditado da Alemanha para Cabo Verde

De acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral da República, o homem, de 40 anos de idade, já se encontra em território nacional, tendo sido detido pelas autoridades alemãs no âmbito do cumprimento de uma Notícia Vermelha emitida, a pedido das autoridades judiciárias cabo-verdianas, junto da Interpol.
Para efeitos de remoção do extraditado da Alemanha para Cabo Verde, a Procuradoria-Geral da República contou com a colaboração do Gabinete Nacional da Interpol, que funciona junto da Polícia Judiciária.
Informaram ainda, no referido comunicado, que o detido será apresentado, nas próximas horas, à autoridade judicial competente para efeitos de primeiro interrogatório judicial e aplicação de medida de coacção.
Foto: Depositphotos.com