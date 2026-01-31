País

Cabo-verdiano extraditado da Alemanha para Cabo Verde

PorAnilza Rocha,31 jan 2026 10:12

Um cabo-verdiano foi extraditado da Alemanha, para Cabo Verde a pedido das autoridades judiciárias nacionais, pela prática de um crime de peculato continuado, um crime de participação ilícita em negócios, um crime de falsificação de documentos e um crime de lavagem de capitais.

De acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral da República, o homem, de 40 anos de idade, já se encontra em território nacional, tendo sido detido pelas autoridades alemãs no âmbito do cumprimento de uma Notícia Vermelha emitida, a pedido das autoridades judiciárias cabo-verdianas, junto da Interpol.

Para efeitos de remoção do extraditado da Alemanha para Cabo Verde, a Procuradoria-Geral da República contou com a colaboração do Gabinete Nacional da Interpol, que funciona junto da Polícia Judiciária.

Informaram ainda, no referido comunicado, que o detido será apresentado, nas próximas horas, à autoridade judicial competente para efeitos de primeiro interrogatório judicial e aplicação de medida de coacção.

Foto: Depositphotos.com

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Alemanha extraditado Procuradoria-Geral da República

Autoria:Anilza Rocha,31 jan 2026 10:12

Editado porAnilza Rocha  em  1 fev 2026 16:59

pub.
pub
pub.
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.