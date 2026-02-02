CNE com nova identidade visual

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) adoptou, a partir de domingo, dia 1, uma nova identidade visual. A mudança surge no quadro de um processo de modernização institucional e de reforço da comunicação com os cidadãos e com os diferentes actores do processo eleitoral.

Segundo a CNE, a nova identidade visual faz parte de uma estratégia mais ampla de actualização da imagem institucional. O objectivo é reforçar valores como a transparência, a credibilidade, a inovação e a proximidade com os eleitores. A alteração visa também tornar a comunicação mais clara, coerente e ajustada aos desafios actuais, em particular no contexto do uso crescente das plataformas digitais.

A nova identidade inclui três elementos principais: o símbolo da CNE, a sigla e a designação por extenso, Comissão Nacional de Eleições, passando a incorporar a referência a Cabo Verde, reforçando a identidade nacional da instituição. Esta estrutura foi desenhada para facilitar o reconhecimento da marca e tornar a comunicação visual mais consistente junto do público.

Conforme explica ainda a Comissão, em nota de imprensa, a nova identidade será aplicada de forma gradual nos diversos suportes institucionais, incluindo materiais informativos, plataformas digitais e acções de educação cívica eleitoral.