Santo Antão passa ainda este ano a produzir 40% da energia que consome a partir de fontes renováveis

Santo Antão deverá, ainda este ano, passar a produzir 40% da energia que consome a partir de fontes renováveis, com novos investimentos na central fotovoltaica do Porto Novo, com capacidade de 1.2 megawatts.

A Inforpress apurou que o Governo mobilizou um financiamento adicional junto do Banco Mundial para a expansão da central solar fotovoltaica, que, a partir de Setembro, aumentará a sua capacidade, com a introdução das baterias.

Com isso, Santo Antão passará a produzir 40% da energia que consome a partir de fontes renováveis, reforçando assim a segurança energética e a qualidade do fornecimento, segundo uma fonte próxima do projecto.

A central fotovoltaica do Porto Novo, inaugurada em Dezembro, foi financiada pelo Banco Mundial em 120 mil contos, tendo permitido, para já, aumentar a taxa de penetração das energias renováveis em Santo Antão de 14% para 25%.

Esta ilha dispõe actualmente de uma capacidade instalada em termos de energias renováveis à volta de 2.5 megawatts e a previsão é alcançar, até 2030, uma taxa de 50%, segundo o Ministério da Indústria, Comércio e Energia.

O aumento da potência do parque solar faz parte da meta do Governo de aumentar a taxa de penetração das energias renováveis em Cabo Verde.

Santo Antão está a receber ainda um investimento de mais de 240 mil contos no reforço e modernização das unidades de produção em Chã de Feijoal, Chã de Cruz e Monte Trigo, no Porto Novo, e ainda na Ribeira Alta e Figueiras, no concelho da Ribeira Grande.