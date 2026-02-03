Fuga de combustível está na origem de incêndio e explosão em veleiro ao largo das Canárias, causando uma morte

Uma fuga de combustível que originou um incêndio seguido de explosão a bordo do veleiro SEA HOUND está na origem do acidente marítimo que resultou na morte de um cidadão lituano e deixou outros dois com ferimentos graves, ao largo do arquipélago das Canárias, segundo informou uma fonte policial.

Conforme explicou ao Expresso das Ilhas, a vítima mortal foi identificada como Zydrunas Namikas, nascido a 26 de Abril de 1982, de nacionalidade lituana, capitão da embarcação SEA HOUND.

Os dois sobreviventes sofreram queimaduras cutâneas, incluindo queimaduras de 3.º grau no rosto e no corpo, encontrando-se um deles com fractura do ombro esquerdo.

Ambos estão a receber assistência médica no Hospital Agostinho Neto.

De acordo com a mesma fonte, a fuga de combustível a bordo do veleiro provocou um incêndio que culminou numa explosão, levando à queda dos três ocupantes ao mar, onde permaneceram até serem resgatados pelo navio MV Ouro do Brasil. O resgate ocorreu a cerca de 528 quilómetros da ilha da Gran Canária.

O navio-cisterna Ouro do Brasil, de pavilhão liberiano, cumpriu integralmente o dever de assistência previsto no direito marítimo internacional, nomeadamente o estabelecido na Convenção SOLAS (Safety of Life at Sea) e na Convenção SAR (Search and Rescue), recolhendo do mar os dois sobreviventes e o corpo da vítima mortal, de acordo com a mesma fonte.

O incidente ocorreu no domingo, dia 1, tendo a operação de salvamento sido coordenada pelo Serviço de Salvamento Marítimo de Espanha, depois de o centro de coordenação em Madrid ter recebido um pedido de socorro do tipo “SOS Garmin”, que fornece menos informação do que os sinais de socorro marítimos convencionais, conforme a Lusa.

Face à escassez de dados sobre a natureza do perigo e sobre a embarcação em causa, o centro de Las Palmas desviou para o local o navio mais próximo, o “Ouro do Brasil”.

Segundo relataram os sobreviventes às autoridades, os três eram as únicas pessoas a bordo do veleiro, todos naturais da Lituânia.

Após o resgate, o navio-cisterna seguiu viagem para Cabo Verde.

Foto: depositphotos