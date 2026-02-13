INMG recomenda limitar exposição ao ar livre devido à previsão de poeiras de 15 a 17

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) recomenda a limitação da exposição ao ar livre nos dias 15, 16 e 17 de Fevereiro, período em que as condições meteorológicas serão favoráveis ao levantamento e transporte de poeiras provenientes da África Ocidental.

De acordo com a Informação Meteorológica emitida hoje, as condições previstas para esses três dias poderão favorecer a presença de poeiras em suspensão, fenómeno que deverá provocar uma redução significativa da visibilidade. Segundo o comunicado, a visibilidade poderá variar entre moderada e má ao longo dos dias indicados.

