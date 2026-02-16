País

Embaixada de Portugal emite alerta sobre detenções por posse de arma branca nos aeroportos de Cabo Verde

PorSheilla Ribeiro,16 fev 2026 14:16

A Embaixada de Portugal em Cabo Verde informou hoje que têm ocorrido casos de detenção e impedimento de viagem de cidadãos nacionais portugueses, após controlo no Raio-x dos aeroportos do país, por alegada posse ilegal de arma branca.

Segundo o comunicado, estas situações têm vindo a acontecer porque em Cabo Verde é considerado arma branca ilegal qualquer objecto que tenha uma lâmina superior a 6 centímetros, incluindo canivetes.

A Embaixada aconselha os passageiros a verificarem, antes de se deslocarem aos aeroportos em Cabo Verde, que não têm na sua posse nenhum objecto que possa ser considerado como sendo uma arma branca ilegal ou qualquer outro objecto proibido à luz da legislação cabo-verdiana, que pode não coincidir com a portuguesa.

Foto: depositphotos

Embaixada de Portugal em Cabo VErde aeroportos Cabo Verde

