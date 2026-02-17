​Bruma seca reduz visibilidade em Cabo Verde

Segundo o INMG, a elevada concentração de poeira tem provocado redução significativa da visibilidade em todas as ilhas do arquipélago, além de contribuir para a degradação da qualidade do ar.
Neste sentido, o INMG recomenda à população que evite a exposição prolongada ao ar livre.
A entidade alerta ainda para a necessidade de redobrar os cuidados nas zonas e sectores mais vulneráveis.
A informação meteorológica poderá ser actualizada sempre que necessário, conforme a evolução das condições atmosféricas.
TACV com voos condicionados
Na sequência da bruma seca, a Cabo Verde Airlines (TACV) informou que alguns voos poderão sofrer atrasos ou alterações.
Em comunicado, a companhia aérea apela à compreensão e colaboração dos passageiros, sublinhando que as medidas visam garantir a segurança e o conforto de todos.