​Bruma seca reduz visibilidade em Cabo Verde

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) informa que a situação meteorológica no arquipélago mantém-se marcada pela presença de poeira no ar, fenómeno que deverá prolongar-se até sexta-feira, 20.

Segundo o INMG, a elevada concentração de poeira tem provocado redução significativa da visibilidade em todas as ilhas do arquipélago, além de contribuir para a degradação da qualidade do ar.

Neste sentido, o INMG recomenda à população que evite a exposição prolongada ao ar livre.

A entidade alerta ainda para a necessidade de redobrar os cuidados nas zonas e sectores mais vulneráveis.

A informação meteorológica poderá ser actualizada sempre que necessário, conforme a evolução das condições atmosféricas.

TACV com voos condicionados

Na sequência da bruma seca, a Cabo Verde Airlines (TACV) informou que alguns voos poderão sofrer atrasos ou alterações.

Em comunicado, a companhia aérea apela à compreensão e colaboração dos passageiros, sublinhando que as medidas visam garantir a segurança e o conforto de todos.