Governo afirma que transição energética é condição para a soberania digital de Cabo Verde

​O secretário de Estado para a Economia Digital afirmou esta segunda-feira, 16, que o novo sistema fotovoltaico do Data Center do Estado reforça a autonomia, reduz os custos energéticos em cerca de 40% e consolida a soberania digital de Cabo Verde.

Pedro Lopes presidiu à cerimónia de lançamento público do sistema de energia fotovoltaico do Data Center do Estado, promovida pelo Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi), nas instalações do parque tecnológico na cidade da Praia.

No seu discurso, destacou que o projecto simboliza a convergência entre a transição digital e a transição energética, sublinhando que “hoje em dia é impensável falar em transição digital sem considerar também a transição energética”.

Segundo explicou, o Data Center, infraestrutura estratégica que sustenta as plataformas digitais do Estado e os serviços prestados a cidadãos e empresas, passará a registar uma poupança energética estimada em cerca de 40%, reduzindo custos estruturais e aumentando a estabilidade operacional.

“Vivemos tempos de aceleração, em que a energia e os dados são os dois pilares da soberania moderna”, afirmou, considerando que o investimento reforça a resiliência e, sobretudo, a autonomia do país num contexto internacional marcado por vulnerabilidades e volatilidade.

O secretário de Estado salientou ainda que a conversão do potencial solar do arquipélago em energia limpa representa um passo concreto na agenda nacional de transformação digital e energética, defendendo que não há resiliência sem autonomia.

Para Pedro Lopes, o Data Center da Praia constitui “a espinha dorsal da governação digital” e deve servir como exemplo de responsabilidade ambiental e eficiência. “Não estamos apenas a instalar painéis solares, estamos a pavimentar uma estrada para o futuro, onde a inovação é a regra e não a exceção”, declarou.

O governante acrescentou que Cabo Verde se afirma como um “laboratório de inovação” na sub-região, demonstrando que é possível avançar na digitalização com consciência ecológica e ganhos económicos para o país.

Durante a cerimónia, foram reconhecidas as parcerias institucionais e empresariais que viabilizaram o projeto, incluindo a CERMIC, a Lobo Solar, a ONU Solutions e o Banco Interatlântico.

Pedro Lopes felicitou também a equipa da NOSi pelo trabalho desenvolvido, afirmando que a instituição se mantém na vanguarda da inovação tecnológica nacional, contribuindo para a consolidação de Cabo Verde como uma nação digital resiliente e sustentável.