Concurso para o arrendamento das habitações do Estado encerra com 2.954 candidaturas

O concurso para o arrendamento das habitações do Estado nas localidades da Zona K – Palmarejo Grande e Achada Limpo encerrou, dia 19, com o registo de 2.954 candidaturas na plataforma do Sistema de Informação Habitacional (SIH).

A informação foi hoje avançada pelo Ministério das Infra-estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH). O concurso, promovido pelo Governo para a cidade da Praia, teve início no dia 5 de Fevereiro.

De 5 a 19 de Fevereiro foram registadas 701 candidaturas para casa social e 1.273 candidaturas para casa jovem, todas na Zona K. Em Achada Limpo, foram distribuídas da seguinte forma: Social – 653 candidaturas; Jovem – 327 candidaturas.

“Estes dados reflectem o interesse e a necessidade da população no acesso à habitação própria e jovem, reforçando o compromisso do Governo e do Município da Praia em garantir oportunidades para todas as famílias”, concluiu o MIOTH.