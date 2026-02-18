Dom Teodoro Mendes Tavares é novo Bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde

O Papa Leão XIV nomeou Dom Teodoro Mendes Tavares, Missionário Espiritano, como novo Bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde. Dom Teodoro Mendes Tavares sucede assim ao Cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, que apresentou a sua renúncia do governo pastoral da mesma diocese, por atingir o limite de idade (75 anos) fixado pelo Código de Direito Canónico.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, 16, pelo Vigário-Geral, Padre António Martins, durante uma conferência de imprensa, no Bispado, na Cidade da Praia.

Segundo o Vigário-Geral, o Papa Leão XIV nomeou nesta segunda, 16, Dom Teodoro Mendes Tavares, até então Bispo da Diocese de Ponta de Pedras, no Pará, como novo Bispo de Santiago de Cabo Verde.

“A tomada de posse do novo bispo está prevista para o dia 3 de Maio. Até lá, o Cardeal Arlindo Furtado continuará a assegurar a governação pastoral da Diocese de Santiago de Cabo Verde na qualidade de Administrador Apostólico”, anunciou.

Dom Teodoro, até agora Bispo da Diocese de Ponta de Pedras, no Estado do Pará, no Brasil, nasceu em 7 de Janeiro de 1964, na ilha de Santiago.

Em 1984, aos vinte anos, ingressou na Congregação dos Missionários do Espírito Santo (Espiritanos), tendo feito sua profissão religiosa em 1986.

A sua ordenação presbiteral aconteceu em 11 de Junho de 1993 e, em Novembro de 1994, foi enviado como missionário para o Brasil, para trabalhar na prelazia de Tefé, no Amazonas. O então padre Teodoro trabalhou por 16 anos nessa prelazia e, nesse período, exerceu inúmeras funções.

O Papa Bento XVI nomeou-o, no dia 16 de Fevereiro de 2011, bispo auxiliar da arquidiocese de Belém do Pará. Foi ordenado bispo no dia 8 de Maio de 2011 na ilha de Santiago, por Dom Alberto Taveira Correia.

Em 10 de Junho de 2015, o Papa Francisco nomeou-o bispo coadjutor de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, no Pará, e a 23 de Setembro de 2015, o Papa Francisco designou-o bispo diocesano de Ponta de Pedras.

O Ecumenismo é uma área na qual Dom Teodoro tem especialização. Em 1995, obteve o título de mestre em Ecumenismo pelo Trinity College, em Dublin.

Dom Teodoro foi bispo referencial para o Ecumenismo no regional Norte 2, professor de Ecumenismo e Diálogo inter-religioso, além de responsável pela Pastoral Ecuménica da arquidiocese de Belém e da Pastoral das Comunidades Ribeirinhas.

A 3 de Julho de 2025, o Papa Leão XIV nomeou-o membro do Dicastério para o Diálogo Inter-Religioso da Santa Sé. Dom Teodoro também possui pós-graduação em Desenvolvimento, com especialização em Estudos Franceses Modernos.

Dom Arlindo Furtado deixa Diocese de Santiago com sentido de dever cumprido

Dom Arlindo Furtado tomou posse como Bispo da Diocese de Santiago a 15 de Agosto de 2009. 17 anos depois, Dom Arlindo Furtado deixa a Diocese a seu pedido.

Dom Arlindo Furtado disse esta segunda-feira que terminou a sua missão com sentimento de dever cumprido e, na mesma ocasião, defendeu que a Diocese precisa de sangue novo.

“Essa Diocese, com a dinâmica que tem, rumo aos 500 anos, precisa de sangue novo, de cabeça mais arejada, de novas forças e novas capacidades, para levar o seu grande projecto para frente, não só nos 500 anos, mas na dinâmica da Diocese”, defendeu.

Dom Arlindo Furtado frisou que insistiria que o seu pedido fosse aceite, porque seria melhor para a Diocese. “É melhor sair a tempo e horas do que depois ter que ser empurrado para deixar o lugar. Esta é a minha filosofia, meu posicionamento e o melhor para a igreja de Cabo Verde, corresponde ao meu pedido, até demorou mais tempo do que esperava”.

Dom Arlindo vai deixar a liderança da Diocese de Santiago, mas continua a sua missão como administrador da Diocese.

“Deixo de ser bispo diocesano para ser administrador da Diocese, para a gestão da Diocese até a entrada do novo bispo. Como Cardeal contínuo em plenos direitos e prerrogativas até os 80 anos. A partir dos 80 anos sou Cardeal na mesma, só com uma excepção em termos de exercício, não seria mais elegível como eventual Papa e nem serei eleitor do novo Papa”, informa.

Bispo Dom Ildo Fortes saúda Dom Teodoro Mendes Tavares pela nomeação

O Bispo da Diocese do Mindelo Dom Ildo Fortes começou por agradecer a Dom Arlindo Furtado pela forma “sábia e generosa” como tem conduzido a igreja em Cabo Verde.

“A igreja em Cabo Verde tem muito a agradecer a Dom Arlindo Furtado pelo seu contributo como homem, como Pastor e Cardeal nos anos em que esteve a assumir as duas dioceses”, agradeceu.

Ao mesmo tempo, saudou Dom Teodoro Mendes Tavares pela sua nomeação. “Saúdo, de uma forma muito afectuosa e com muita alegria, Dom Teodoro Mendes Tavares, um velho amigo, um colega da universidade, fizemos juntos a Teologia, fomos nomeados e ordenados bispo no mesmo ano”.

Para Dom Ildo Fortes, Deus continua a presentear o seu povo com bons pastores. “Estamos em grande actitude de gratidão, porque Deus continua a presentear o seu povo com bons pastores”.

Dom Ildo Fortes espera que todos os fiéis da Diocese de Santiago recebam com grande alegria o novo bispo.

“E saudamos de uma forma grata e afectuosa Dom Teodoro e desejando desde já que Deus derrame sobre ele muitas bênçãos do céu, para que ele continue a ser esse pastor dinâmico, vivo e próximo”, realça.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1264 de 18 de Fevereiro de 2026.