Presidente da República felicita Imperador Naruhito pelo 66.º aniversário e Dia Nacional do Japão

O Presidente da República, José Maria Neves, enviou uma mensagem de felicitações ao Imperador do Japão, Naruhito, por ocasião do seu 66.º aniversário e do Dia Nacional do Japão, reafirmando o compromisso de reforçar as relações de amizade e cooperação entre os dois países.

Segundo um comunicado da Presidencia da República, José Maria Neves endereçou calorosas felicitações a Sua Majestade, Naruhito, por ocasião do seu 66.º aniversário, celebrado hoje.

Na mensagem enviada a Tóquio, o chefe de Estado formulou os melhores votos de saúde e sucessos pessoais ao Imperador, expressando igualmente desejos de prosperidade e bem-estar ao povo japonês.

Por ocasião do Dia Nacional do Japão, o Mais Alto Magistrado da Nação reiterou, na missiva enviada a Tóquio, a sua “firme vontade de continuar a reforçar as excelentes relações de amizade, solidariedade e cooperação que unem os nossos países, para benefício mútuo dos nossos povos”, lê-se no comunicado.

A mensagem reafirma, assim, o compromisso de Cabo Verde em consolidar os laços bilaterais e fortalecer a cooperação em diversas áreas de interesse comum.