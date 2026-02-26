CV Interilhas suspende todas as viagens desta quinta-feira devido ao mau tempo

A CV Interilhas anunciou hoje a suspensão de todas as viagens previstas para esta quinta-feira, 26, devido ao agravamento das condições meteorológicas no arquipélago

De acordo com um comunicado da empresa, a decisão surge na sequência do alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), que indica condições meteoceanográficas desfavoráveis, com agravamento do estado do mar, ondulação forte entre 2,0 e 4,5 metros, podendo atingir até cinco metros e vento intenso nas zonas mais expostas.

Face a este cenário, e tendo como prioridade absoluta a segurança dos passageiros, tripulações e navios, a CV Interilhas informou que as viagens da Linha Redonda (São Vicente/São Nicolau/Sal/Boa Vista/Santiago) e da Linha Triangular (São Vicente/São Nicolau/Santiago/São Nicolau/São Vicente) estarão suspensas a partir do dia 26 de Fevereiro, até que se verifiquem as condições necessárias para a retoma das operações.

A empresa informa ainda que as viagens Santiago/Fogo/Brava, programadas para amanhã, 26 de fevereiro, encontram-se igualmente suspensas pelas mesmas razões de segurança.

A CV Interilhas assegura que acompanha permanentemente a evolução das condições meteorológicas e comunicará oportunamente a retoma das ligações assim que estejam garantidas as condições necessárias para uma navegação e atracação seguras.

A empresa agradece a compreensão dos utentes e reitera que a segurança constitui o seu principal valor.