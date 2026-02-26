Ex-presidente da Câmara da Brava detido

O ex-presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, foi detido pelas autoridades policiais e encontra-se sob custódia na esquadra local.

Conforme avança a Inforpress, além do antigo autarca, encontram-se igualmente detidos o antigo secretário municipal Andrezito Varela e o empreiteiro Ideal Louro.

A mesma agência, que cita fontes próximas do processo, refere que os três permanecem detidos e, até ao momento, não foram oficialmente divulgadas as razões que estiveram na origem das detenções.

Entretanto, ainda segundo a Inforpress, a Procuradoria notificou a anterior equipa camarária para comparecer no Tribunal da Comarca da Brava no próximo dia 27 de Fevereiro.