São Nicolau acolhe Rotas do Arquipélago, da US

​A ilha de São Nicolau acolhe, pela primeira vez, de 2 a 9 de Março, o Programa de Extensão Rotas do Arquipélago, iniciativa promovida pela Universidade de Santiago.

A iniciativa de natureza científico-cultural, desportiva e socio-educativa reforça a ligação entre a universidade e as comunidades das diferentes ilhas de Cabo Verde.

De acordo com a nota de imprensa, para esta edição estão previstos cerca de 100 participantes provenientes da ilha de Santiago, que se juntarão à população local e à comunidade académica da US em São Nicolau.

Actualmente, a comunidade académica da US na ilha integra 30 estudantes que participam nos seus cursos em regime online e que estão diretamente envolvidos na organização e dinamização das actividades, desempenhando um papel central na mobilização local e no acolhimento dos participantes.

Segundo as informações disponibilizadas, o programa inclui conferências, formações, feiras do livro e da saúde, oficinas temáticas, intercâmbios culturais e desportivos, acções de cidadania e iniciativas de intervenção comunitária, com o envolvimento de escolas, instituições públicas, associações e outros parceiros.

O projecto Rotas do Arquipélago já envolveu cerca de 3.000 participantes e passou praticamente por todas as ilhas do país, promovendo conhecimento, partilha de experiências e desenvolvimento local.

As actividades serão realizadas tanto na Ribeira Brava como no Tarrafal e permitem à Universidade de Santiago demonstrar, mais uma vez, a sua abertura inclusiva e o seu compromisso com o desenvolvimento sociocultural de Cabo Verde.