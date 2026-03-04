Ribeira Grande de Santiago: Agricultores da Cidade Velha prejudicados com aumento de macacos

​Os agricultores da Cidade Velha, Património Mundial da Humanidade, denunciaram esta terça-feira o aumento de grupos de macacos nas propriedades agrícolas, alegando que estão prejudicados com “perdas significativas e dificuldades” na actividade agrícola na região.

À Inforpress, agricultores da Cidade Velha relataram que os macacos têm invadido propriedades em grupos de cerca de 30 por propriedades, destruindo hortas, rompendo paredes e consumindo plantações como manga, mandioca e cana-de-açúcar.

O agricultor Marciano Mendonça revelou que este ano já perdeu muitos produtos agrícolas e disse que os animais deixaram de ter medo das pessoas, tornando os métodos tradicionais de espantar os macacos, ineficazes.

“A única forma de os espantar é com tiro de espingarda de caça, o que está cada vez mais difícil já que na cidade não tem um caçador. Além disto está proibido a caça com arma de fogo”, lamentou.

Por sua vez, outro agricultor afectado, Vítor Lopes, acrescentou que a situação se agrava ano após ano e que “nos últimos três a quatro anos, os prejuízos só aumentaram, os macacos estão mais presentes e a comunidade agrícola está cada vez mais condicionada".

Segundo ele, se não forem adotadas medidas urgentes, a actividade agrícola na região corre risco, afectando não só os produtores, mas também o abastecimento de alimentos para a população local, uma vez que não estão a conseguir “aproveitar” dos seus trabalhos agrícolas.

Diante do problema, os agricultores defendem o uso de espingardas apenas para espantar os animais, sem intenção de os matar.

Pedem igualmente a intervenção das autoridades para controlar a população destes primatas e proteger a subsistência das famílias, para que a agricultura continue a ser uma fonte de renda e alimento para a comunidade.