​Secretária de Estado defende reforço das políticas públicas e maior coordenação institucional no combate à VBG

A Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, afirmou hoje que o combate à Violência Baseada no Género exige o reforço contínuo das políticas públicas, maior coordenação entre as instituições e respostas mais céleres às denúncias, sublinhando que a protecção efectiva das vítimas deve estar no centro da acção do Estado.

A governante falava na abertura da Conferência de Alto Nível subordinada ao tema “Reflexão estratégica e soluções institucionais para o combate à Violência Baseada no Género”, realizada na cidade da Praia.

A iniciativa foi promovida pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) e reuniu magistrados judiciais e do Ministério Público, advogados e agentes das forças policiais, com o objectivo de promover um espaço de reflexão sobre a eficácia das respostas institucionais à violência baseada no género e identificar estratégias mais eficazes para o seu combate.

Na sua intervenção, Lídia Lima destacou a importância de uma actuação articulada entre as diferentes instituições envolvidas na prevenção e combate à violência baseada no género, defendendo respostas institucionais mais rápidas e eficazes às denúncias.

A responsável reiterou ainda o compromisso do Governo em continuar a fortalecer as instituições, investir na formação especializada dos agentes e promover acções de prevenção que contribuam para a construção de uma sociedade assente na igualdade, no respeito e na dignidade humana.

Segundo o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, a realização desta conferência enquadra-se no reforço das políticas públicas de prevenção e combate à violência baseada no género, com vista a promover respostas institucionais mais articuladas e eficazes na protecção das vítimas.