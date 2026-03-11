Cabo Verde e Senegal apostam no reforço da cooperação militar

Cabo Verde e Senegal manifestaram, esta terça-feira, na cidade da Praia, a intenção de aprofundar a cooperação no domínio da defesa, incluindo a revisão do acordo bilateral assinado em 2015, durante um encontro entre responsáveis governamentais dos dois países.

A intenção foi manifestada no final de uma reunião bilateral entre a ministra de Estado e da Defesa Nacional de Cabo Verde, Janine Lélis, e o Ministro das Forças Armadas do Senegal, Birame Diop.

Durante o encontro, a ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, sublinhou que a visita do governante senegalês ao país reflecte a vontade comum de reforçar a cooperação entre os dois Estados na componente militar da defesa.

Segundo indicou, os dois países pretendem rever o acordo de cooperação no domínio da defesa assinado em 2015 e ratificado em 2017, com o objectivo de o actualizar e adaptá-lo aos desafios actuais.

Entre os temas abordados esteve a segurança marítima, considerada uma área de interesse estratégico para ambas as nações, tendo em conta a localização geográfica e os desafios comuns relacionados com a vigilância e protecção do espaço marítimo.

O encontro serviu igualmente para discutir o reforço da cooperação no domínio da saúde militar. Neste âmbito, Janine Lélis apontou a possibilidade de promover trocas de experiência entre as forças armadas dos dois países, bem como garantir apoio a militares quando, nos respectivos países, não existirem estruturas capazes de responder a determinadas necessidades.

De acordo com a governante, ficou ainda expressa a intenção de ambas as partes em estreitar as relações institucionais e manter uma linha de cooperação mais próxima, de forma a fortalecer as organizações envolvidas e potenciar os benefícios desta parceria.