PR aponta “enormes oportunidades” entre Cabo Verde e Senegal

​O Presidente da República disse hoje que há “enormes oportunidades” para “relações económicas e empresariais” entre o arquipélago e o Senegal, no final de uma visita a este país, onde se encontrou com o seu homólogo, Diomaye Faye.

“Falámos da necessidade de dinamizarmos as relações entre os dois países”, nomeadamente, “ver da possibilidade de realização de uma comissão mista entre os dois governos”, detalhou José Maria Neves, em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV).

Segundo o chefe de Estado, a conversa de quarta-feira, em Dakar, abordou “várias áreas”, tais como transportes, ensino superior, ciência, inovação, saúde, pescas, agricultura e mobilização de água.

Bassirou Diomaye Faye visitou Cabo Verde em maio de 2024, menos de dois meses depois de suceder a Macky Sall na presidência do Senegal e, já na altura, o “potencial para reforço de parcerias” esteve em foco, nomeadamente nos transportes marítimos, mas sem que até hoje haja investimentos relevantes.

A Europa continua a ser o parceiro principal de negócios de Cabo Verde.

O Presidente do Senegal esteve também em Cabo Verde no dia 05 de julho, para as comemorações dos 50 anos de independência do país.

No encontro de quarta-feira, os dois chefes de Estado abordaram também a situação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO): “há uma conjugação de esforços no sentido de conseguirmos uma ação mais forte da CEDEAO, procurando caminhos para o reforço institucional”, disse José Maria Neves.

“Há convergência e vontade comum no sentido de se introduzirem reformas e garantir um trabalho mais eficaz”, concluiu.

Em janeiro, Mali, Burkina Faso e Níger, abandonaram a CEDEAO e fundaram a Aliança dos Estados do Sahel (AES).

Entre 2020 e 2023, os três países sofreram golpes de Estado por militares que acusam a CEDEAO de não os ter ajudado suficientemente na luta contra a violência fundamentalista islâmica e de ser subserviente à França, a antiga potência colonial.

Várias missões de mediação têm sido promovidas pela comunidade para tentar convencer aqueles países a regressar à organização, mas sem resultados.

Durante a visita de um dia ao Senegal, José Maria Neves manteve ainda contacto com comunidades cabo-verdianas, antes de seguir viagem para representar Cabo Verde na XV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), sexta-feira, na Guiné-Bissau.