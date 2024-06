Declaração da 3ª Conferência para a Década dos Oceanos desafia cabo-verdianos a enfrentarem, juntos, os desafios globais e locais

Recomendação de 15 acções termina colóquio que decorreu na ilha do Sal, com o slogan "Oceanos sustentáveis. Sociedades resilientes: educar para o futuro"

A Década dos Oceanos foi estabelecida em 2017 pelas Nações Unidas. Começou em 2021 e decorre até 2030.

Com a visão "a ciência que precisamos para o Oceano que queremos", a iniciativa identificou 10 desafios para os Oceanos, que devem orientar todas as acções para que, no final deste período, os resultados possam traduzir-se numa transformação do relacionamento da humanidade com o oceano.

Como parte da missão, criou-se o conceito de "patrono da aliança", com o objectivo de acelerar o cumprimento da visão, mobilizando recursos para a ciência do oceano em todas as suas manifestações, contribuindo assim para a implementação da agenda de 2030.

A 27 de Junho do ano passado, o Presidente da República, José Maria Pereira Neves, assumiu oficialmente o cargo como patrono da Aliança da Década do Oceano, juntando-se a outras 10 personalidades que se comprometeram a estimular a implementação da agenda das Nações Unidas a favor dos oceanos.

Foi neste âmbito que se realizou a terceira conferência, no Sal, onde se discutiu e identificou várias prioridades para o desenvolvimento do conhecimento e da ciência para um futuro em que o oceano possa ser um factor agregador dos diferentes níveis da sociedade cabo-verdiana e para que o país e a população possam, juntos, encontrar formas de enfrentar os desafios globais e locais.

Em comunicado, a Presidência da República divulga a Declaração da 3ª Conferência para a Década dos Oceanos, onde estão as acções para que as actuais e futuras gerações possam seguir um caminho de prosperidade, desenvolvimento social, económico e ambiental sustentáveis:

1a) Cabo Verde deve fortalecer a aplicação de uma conduta responsável face às suas zonas costeiras, que não só fornecem uma primeira barreira de protecção para com o oceano que progride para o interior das ilhas pelo aumento do nível das águas e eventos climatéricos extremos, mas também abrigam uma biodiversidade frágil. Esta que, em muitos casos, já apresenta sinais severos de sobre-exploração/destruição. Neste sentido, a Rede Nacional de Áreas Protegidas deve ser gerida de forma mais enérgica e efectiva, planos de co-gestão devem ser testados e implementados, um programa nacional para alocação de fundos para a gestão dessas áreas deve ser prioritário, parcerias estratégicas com Organizações da Sociedade Civil com capacidades de apoiar na monitorização dos habitats e espécies devem ser estabelecidas, bem como devem ser analisadas possíveis novas atribuições de Áreas de Gestão Especial à luz de novas evidências científicas;

2a) Reforçar a literacia oceânica através da sinergia entre conhecimento local e a ciência e usando actividades artísticas e lúdicas locais (música, pintura, entre outras) para promover a aproximação com o ambiente e sua preservação. Iniciativas que fomentem a literacia oceânica junto das escolas e do público, em geral, devem ser apoiadas, através de programas nacionais ou acções locais, como forma de criar uma geração consciente, educada e capaz de ser também ela um activo na preservação dos oceanos;

3a) Adoptar abordagens educacionais, em forma de uma escola sem paredes, relacionadas com a) o pensamento crítico, que fomente a capacidade de analisar e avaliar criticamente as mensagens dos media sobre oceanos; b) as habilidades de produção para os media, de modo a criar conteúdos ajustados como reels, escrita apropriada, fotografia, produção de vídeo que sirvam para informar, entusiasmar, agregar, tornar militantes da causa oceanos; c) a alfabetização mediática (media literacy) ou compreensão de como os media funcionam e o seu impacto nos indivíduos e na sociedade; d) as propostas éticas, que atirem para discussões, compreensão e implicações civilizacionais do uso dos media e da criação de conteúdo; e) a dimensão histórica e contextos: explorar o contexto histórico e cultural dos media para compreender sua evolução e influência. Um projecto educacional, que, portanto, demonstre os impactos positivos de uma verdadeira educação para, com e pela(o)s plataformas e media em defesa do ambiente e no engajamento individual e colectivo para oceanos estoicamente limpos e conservados;

4a) Usar tecnologias emergentes como as baseadas na IA e que estas possam servir de auxílio tanto na pesquisa como na monitorização dos nossos oceanos e Cabo Verde. Pela sua condição natural e estratégica, este arquipélago deve criar condições para que estas tecnologias sejam não apenas testadas/utilizadas, mas também sirvam de berço para exportação desse conhecimento para nações vizinhas;

5a) Fortalecer as acções de sensibilização da sociedade civil, através do engajamento comunitário, envolvendo crianças, pessoas de diferentes faixas etárias e diferentes escalas de sociedade, usuários dos recursos dos oceanos. Em linha idêntica, estimular a conservação, dando o protagonismo à população local, ao mesmo tempo promover actividades geradoras de rendas nas comunidades que têm elevado efeito multiplicador na geração de emprego;

6a) Os sistemas oceânicos, que exercem um efeito estabilizador no ambiente e oferecem suporte físico e biológico essencial tanto para comunidades marinhas como para as populações humanas, ajudando assim a atenuar os impactos das mudanças climáticas, devem ser alvo de programas de pesquisa científica para criar conhecimento que sirva de subsídio aos decisores a estabelecer e implementar medidas efectivas de governança. Fazer a proteção eficaz dos sistemas oceânicos conservando as populações da fauna carismática (tubarões e tartarugas), mas também ecossistemas bentónicos e pelágicos mais vastos;

7a) Reforçar a capacidade científica e técnica, particularmente associado às instituições de investigação e de governação para alavancar a produção do conhecimento, através de estudos de observação, experimentais e de modelização dos oceanos, favorecendo a compreensão dos efeitos das ameaças de origem antropogénica, incluindo as alterações climáticas.

8a) Reduzir a poluição por plásticos, através da firme implementação da lei sobre proibição de plásticos de utilização única e outros instrumentos normativos relacionados. Outras medidas essenciais e urgentes: melhoria dos sistemas de gestão de resíduos, promoção de práticas de reciclagem, incentivo de uso de produtos alternativos ao plástico, assim como fomento da economia circular;

9a) Reforçar a governação dos oceanos, com responsabilidades partilhadas entre a sociedade civil, as instituições e diferentes níveis de governo, estabelecendo e aplicando efectivamente regulamentos internacionais para gerir os recursos marinhos de forma sustentável. Isto inclui a implementação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) e o combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (IUU);

10a) Promover uma pesca sustentável através da adopção de novas abordagens de gestão baseadas nos ecossistemas, da definição e dos respeitos dos limites de captura com base científica e nas evidências, assim como do apoio à aquicultura sustentável de modo a ajudar a restaurar as populações de peixes e proteger os ecossistemas marinhos. Para tal, recomenda-se a adopção de modelos de governação mais transparentes e participativos neste sector fundamental para a segurança alimentar de muitas comunidades humanas;

11a) Assumir, de uma vez por todas, que as alterações climáticas são uma realidade e que vamos a tempo de agir para as desacelerar, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa e protegendo os ecossistemas, como as dunas, as comunidades coralinas, as ervas marinhas e os pântanos salgados, que sequestram carbono e proporcionam protecção costeira e vários outros serviços. Isso significa coragem para mudar as nossas práticas de consumo e forma de viver, porque as novas gerações só têm esta CASA para viver;

12a) Implementar, efectivamente, o ordenamento do espaço marinho como mecanismo crucial de gestão integrada das zonas marinhas, no qual uma visão central do futuro, juntamente com o conhecimento das interacções e dos efeitos das actividades, orienta a escolha da localização, do momento, da intensidade e do desenvolvimento futuro de todas as actividades;

13a) Ratificar e defender o Acordo das Nações Unidas sobre biodiversidade fora da jurisdição nacional (BBNJ), também conhecido como tratado do Alto Mar. Estabelecer uma equipa multidisciplinar nacional com financiamento próprio para acompanhamento e participação nas convenções das partes do tratado. O tratado apoia o estabelecimento de Áreas Marinhas Protegidas, exige avaliações de impacto ambiental e promove a partilha justa dos benefícios dos recursos genéticos marinhos. Além disso, incentiva a colaboração científica internacional e permite que a sociedade civil influencie o desenvolvimento e a implementação de políticas, garantindo uma abordagem equilibrada à conservação marinha e à utilização sustentável dos recursos;

14a) Deve-se continuar a implementar um programa nacional para o fomento da Economia Azul, porém, e para se evitar perdas de recursos importantes, o programa deve identificar, conjuntamente com outros sectores nacionais e grupos/instituições desconcentrado (a)s (Academia, OSC, Laboratórios de ideias, etc.) as acções a serem executadas e os domínios a serem trabalhados por ordem de prioridade e seguindo sempre todos os parâmetros de estudos de viabilidade económica, ambiental e social;

15a) Através de cooperação regional e internacional elaborar um plano de gestão de riscos petrolíferos. As águas regionais constituem um corredor de trânsito de embarcações petrolíferas, pelo que o país não se encontra isento de potenciais acidentes que poderiam impactar a biodiversidade e os ecossistemas, marinhos e costeiros, dos estados costeiros da região.