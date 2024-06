Presidente da República acredita que sociedade civil conhece os desafios em relação aos oceanos

“Agora é mobilizar toda essa disponibilidade cidadã e da sociedade civil, mobilizar todas as competências e todas as capacidades, mobilizar os recursos financeiros que são necessários para acelerarmos o passo no domínio da economia azul”, disse José Maria Neves.

Chefe de Estado encerrou a terceira conferência da Década do Oceano, este sábado, na localidade piscatória da Palmeira, com a convicção de que a sociedade está consciente dos desafios em relação aos oceanos, das enormes riquezas existentes no mar.

José Maria Neves disse que é preciso “garantir uma gestão sustentável dos oceanos e fazer crescer outras áreas como os transportes”, o turismo e construir novos espaços de desenvolvimento que possam gerar mais empregos e criar muito mais oportunidades.

O Presidente da República sublinhou ainda que “o país está a crescer no seu ritmo em relação ao produto interno bruto”, mas relativamente às economias criativas, economia azul e às tecnologias informacionais, considerou que Cabo Verde está a “crescer abaixo do potencial”.

“Já fizemos muito, mas Cabo Verde ainda precisa de enfrentar uma longa caminhada, grandes desafios para poder ser uma economia moderna, com empregos, com rendimentos e com oportunidades para as pessoas”, concluiu.

A representante da FAO em Cabo Verde, Ana Touza, durante o seu discurso, lembrou que há dois anos, na conferência sobre o Dia Mundial dos Oceanos, também realizada pela presidência, referiu que faltavam oito anos para atingir o ODS-14, (conservar e gerir de forma sustentável os recursos dos oceanos), e os restantes objectivos de desenvolvimento sustentável.

“Devemos aproveitar o momento para acelerar e acelerar as nossas acções, pois a governança dos oceanos e o desenvolvimento da economia azul, agora com apenas seis anos, até 2030, alcançar o ODS-14 requer um esforço concertado em várias áreas”, lembrou.

Antes do encerramento oficial da terceira conferência da década do oceano, que aconteceu durante dois dias na ilha do Sal, os participantes do evento envolveram-se numa campanha de limpeza nos arredores da praia da Palmeira e debaixo de água.

Cerca de 700 quilogramas de lixo, mais de 200 quilogramas de plástico, foram retirados da baía do porto da Palmeira por uma equipa de mergulhadores.

A quarta conferência da década do oceano ficou agendada para os dias 07 e 08 de Junho de 2025 na ilha do Fogo.