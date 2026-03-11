Capital do Níger homenageia Amílcar Cabral com nome de rua

As autoridades municipais de Niamey, capital da República do Níger, atribuíram o nome de Amílcar Cabral a uma artéria da cidade, no início deste mês de Março, numa iniciativa que a Fundação Amílcar Cabral (FAC) considerou um gesto de profundo simbolismo pan‑africanista.

De acordo com a Fundação Amílcar Cabral, durante a cerimónia presidida pelo Administrador Delegado da Cidade de Niamey, coronel Boubacar Soumana Garanké, foi explicado que a decisão se insere num processo mais amplo de construção de um espaço urbano que reflicta as aspirações de soberania e a memória colectiva do continente.

Para a FAC, trata-se de um marco significativo no reconhecimento do legado do fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e de um dos mais proeminentes pensadores e estrategas das lutas de libertação em África.

“Ao inscrever o nome de Cabral na sua geografia oficial, a capital nigerina não só presta tributo à sua memória histórica, mas também reafirma a actualidade e a universalidade dos seus ideais de dignidade, soberania e emancipação dos povos”, destacou a Fundação em nota.

Ainda segundo a instituição, ver o nome de Amílcar Cabral associado ao quotidiano dos cidadãos do bairro Issa Béri reforça a convicção de que a sua mensagem continua viva e a inspirar a luta por um continente mais justo e unido.