Movimento para a Democracia rende homenagem a José Filomeno Monteiro

O Movimento para a Democracia (MpD), rendeu homenagem “ao cidadão exemplar, ao diplomata de excelência” José Filomeno Monteiro, que exerceu, entre 2001 e 2004, o cargo de Vice-Presidente do Partido.

Em nota, o partido recorda José Filomeno como intelectual comprometido e um dirigente de convicções firmes, "que tanto engrandeceu Cabo Verde e a nossa democracia".

O partido considerou José Filomeno, como uma personalidade ímpar da vida política, diplomática e cultural cabo-verdiana.

“Intelectual de mérito e político de elevada visão, deu contributo relevante para o reforço da dimensão ideológica do MpD e para a consolidação do sistema democrático cabo-verdiano”. Enalteceu.

Conforme detalhou o partido, entre 2001 e 2016, José Filomeno Monteiro distinguiu-se como um dos mais notáveis parlamentares e dirigentes do MpD, exercendo, entre 2001 e 2004, o cargo de Vice-Presidente do Partido. Nesse período, presidiu à Comissão Especializada de Relações Externas, "onde deixou marca de competência, rigor e sentido de Estado".

José Filomeno serviu Cabo Verde em diversas frentes: foi jornalista a partir de 1984, Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro na década de 1990, Cônsul-Geral de Cabo Verde em Hong Kong, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário na Bélgica, Países Baixos e Hungria, bem como Representante de Cabo Verde junto à União Europeia entre 2016 e 2024. Representou ainda o país em Nova Iorque e Bruxelas.

Mais recentemente, foi nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, cargo que exerceu até há cerca de um mês e meio.