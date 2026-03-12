​Carlos Lopes é o novo presidente do Conselho Directivo do IEFP

Carlos Lopes deixa o cargo de Director do Centro de Emprego e Formação Profissional- Fogo e Brava (CEFP), para assumir o cargo de Presidente do Conselho Directivo do IEFP Cabo Verde. Em sua página na rede social, Carlos Lopes disse que deixa o cargo de Director do CEFP com sentimento de dever cumprido.

“Vou ter de deixar o cargo de Director do Centro de Emprego e Formação Profissional - Fogo e Brava (CEFP), que assumi em Março de 2023, para assumir, doravante, o cargo de Presidente do Conselho Diretivo do IEFP”, anuncia.

Carlos Lopes sublinha que, quando foi convidado para liderar o CEFP Fogo e Brava, estava na Praia a desempenhar um cargo dirigente na Assembleia Nacional.

“Nessa época, já tinha sido convidado para outros relevantes cargos de dimensão nacional, mas decidi voltar ao Fogo para assumir esse cargo e ajudar a minha querida ilha e minha querida região. Eu sabia, de antemão, do enorme desafio que tinha pela frente para dar respostas às necessidades, demandas, exigências e expectativas do nosso povo”, assegura.

Carlos Lopes conta que, durante esses três anos que esteve como diretor do CEFP Fogo e Brava, procurou ser sempre um "líder" ao invés de um "chefe". “Encontrei no CEFP uma boa equipa e que se simpatizou comigo com facilidade, mas, logo à partida, pude notar que, para que eu pudesse provocar as inúmeras mudanças que eu preconizava, era preciso aumentar os recursos humanos, colocar pontos focais e supervisores próprios em todos os 4 municípios e no Centro de Ponta Verde”.

Durante esse período, disse que conseguiram superar todas as metas. “Saímos de 6 (em 2023) para 11 famílias profissionais e mais de 40 cursos; multiplicação de acções de formação de qualificação e de capacitação. O CEFP passou a gerir cerca de 60 a 70 acções, anualmente”.