Gestão de resíduos hospitalares reforçada no Hospital Universitário Agostinho Neto

A gestão segura dos resíduos hospitalares no Hospital Universitário Agostinho Neto, na cidade da Praia, passa agora a contar com melhores condições, com a inauguração, hoje, de uma nova casa de resíduos hospitalares.

A infraestrutura é destinada ao tratamento e à organização adequados dos resíduos produzidos na maior unidade de saúde do país.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração do hospital, Evandro Monteiro, cada utente é também um potencial produtor de resíduos hospitalares, o que reforça a necessidade de uma gestão adequada destes materiais.

“Centenas de milhares de pessoas frequentam, no dia a dia, ao longo do ano, esta casa. E, de facto, cada visitante é um potencial produtor de algum resíduo, que muitas vezes é conhecido por lixo”, afirma.

Já a presidente da Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar, Mirian Lima, considera que a nova casa de resíduos representa uma mais-valia importante para prevenir infeções no interior do centro hospitalar.

“A casa de resíduos é onde vão estar todos os resíduos que vêm das enfermarias, de qualquer enfermaria, onde devem estar divididos de acordo com os riscos que podem causar às pessoas. Então, isso vem tudo dividido, até chegar ali, de onde está a ser enviado para o lugar onde será tratado. Portanto, é importante o manuseio de resíduos, porque, se não houver um bom manuseio, acaba trazendo contaminações e até infecção para o hospital”, explica.

Durante a cerimónia, o presidente do Conselho de Administração destacou que a iniciativa resulta do reforço de parcerias institucionais e do compromisso em melhorar continuamente os serviços prestados aos utentes.