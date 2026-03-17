Governo lança campanha para “reforçar acesso a serviços de cuidados infantis”

O Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social (MFIDS) lançou uma campanha de comunicação dos serviços de cuidados infantis, sob o lema “Cuidar é Investir no Futuro”. A iniciativa foi apresentada esta manhã, na cidade da Praia, e visa reforçar a informação e o acesso das famílias aos serviços disponíveis.

Segundo o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, para que esta política alcance plenamente os seus objectivos, é fundamental garantir que as famílias conheçam os apoios disponíveis e saibam como aceder a estes serviços.

“Esta campanha assume um papel central, uma comunicação clara, acessível e próxima das comunidades. Permitirá informar, sensibilizar e mobilizar as famílias, reforçar a confiança nos serviços existentes e estimular uma maior participação dos parceiros e da sociedade civil. Esta campanha é também um instrumento importante para dar visibilidade aos esforços que estão a ser realizados e para consolidar uma cultura de valorização da primeira infância como prioridade nacional”, refere.

De acordo com o ministro, investir na primeira infância não é apenas uma política social, mas também uma aposta no futuro e no desenvolvimento do país.

“Sabemos que é nos primeiros anos de vida que se constroem as bases do desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Garantir que cada criança tenha acesso a cuidados adequados desde cedo significa criar condições para um futuro mais promissor, não apenas para cada criança, mas para toda a sociedade. E é neste quadro que o Governo tem vindo a reforçar o seu compromisso com a criação de condições que permitam às crianças crescerem em ambientes seguros, estimulantes e promotores do seu pleno desenvolvimento”, explica

A directora-geral de Inclusão Social, Ednalva Cardoso, afirma que o foco está na sensibilização da população.

“O nosso objetivo principal é sensibilizar e divulgar as medidas e políticas sobre os cuidados infantis que estão a dispor das famílias, sentimos essa necessidade de trabalhar mais a comunidade, mais as redes sociais para podermos divulgar os incentivos, as medidas e políticas que estão em curso. Há uma subsidiação às crianças, direcionada às crianças dos jardins infantis e creches e queremos informar as famílias para saberem que existe essa subsidiação para poderem aceder”, afirma

A campanha pretende reforçar a informação, aproximar os serviços das comunidades e promover uma maior inclusão social.