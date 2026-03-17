Projeto +SAÚDE +MULHER arranca no Sal com 600 testes realizados e prevê abranger 10 mil mulheres em cinco anos

A ilha do Sal acolheu, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a cerimónia de lançamento do projecto +SAÚDE +MULHER CABO VERDE – Prevenção do Cancro do Colo do Útero, durante a qual foram também apresentados os resultados da fase piloto, marcada pela realização de 600 testes de detecção do vírus do papiloma humano (HPV) e por uma taxa de positividade de 23%.

A iniciativa, promovida pela Associação África Avanza e apoiada pelo grupo RIU Hotels & Resorts, prevê alcançar cerca de 10 mil mulheres na ilha do Sal ao longo de cinco anos, através da realização gratuita de testes de rastreio e do encaminhamento para tratamento precoce, com o objectivo de reduzir a incidência e a mortalidade associadas ao cancro do colo do útero.

O programa destina-se a mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 65 anos e aposta na detecção, identificação e tratamento atempado do HPV.

Durante o período inicial de implementação, que decorreu ao longo de quatro meses, os 600 testes foram realizados na Delegacia de Saúde de Espargos.

Segundo um comunicado do RIU, nos casos positivos, as pacientes foram encaminhadas para exames complementares e tratamento especializado no Hospital Regional Ramiro Figueira, com o apoio de equipas de ginecologistas voluntários da África Avanza, no âmbito de três missões médicas realizadas na ilha.

Na cerimónia de lançamento, presidida pelo presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, estiveram presentes a directora nacional de Saúde, Ângela Gomes, e a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima Mendonça, além de parceiros institucionais e profissionais de saúde.

Citado em comunicado, o delegado de operações do grupo RIU em Cabo Verde, Yeray Zurita, sublinhou que mais de metade das participantes na fase piloto foram colaboradoras do grupo, o que, disse, reflecte o compromisso da empresa com o bem-estar das suas trabalhadoras e da comunidade.

Já o responsável da Associação África Avanza em Cabo Verde, Iñaki Gascón, lembrou que o cancro do colo do útero é uma das principais causas de doença oncológica entre as mulheres cabo-verdianas, defendendo que o rastreio regular permite prevenir a maioria dos casos.

O programa resulta de uma parceria entre a Associação África Avanza, o grupo RIU Hotels & Resorts, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Pública, enquadrando-se nas estratégias de promoção da saúde e de reforço do acesso a cuidados médicos especializados no país.

A África Avanza desenvolve, há vários anos, projectos na área da saúde em Cabo Verde, com destaque para o programa Médicos Solidários para Cabo Verde, que já realizou dezenas de missões médicas e milhares de intervenções e consultas, contribuindo para melhorar o acesso a cuidados de saúde, sobretudo nas áreas mais especializadas.