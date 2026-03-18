​Mulheres agricultoras reforçam segurança alimentar escolar em Ribeira Grande de Santiago

Um grupo de mulheres agricultoras de João Varela está a assegurar o fornecimento de produtos frescos às escolas do concelho, numa iniciativa apoiada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), que reforça a segurança alimentar e o rendimento das famílias.

No âmbito do Ano Internacional da Mulher Agricultora 2026, a FAO Cabo Verde destaca o papel de 11 mulheres, maioritariamente mães-chefes de família, que assumiram a responsabilidade de abastecer as escolas do concelho de Ribeira Grande de Santiago com produtos agrícolas locais.

A iniciativa resulta de uma parceria com o consórcio de ONGs Amigos da Natureza e Centro de Estudos Rurais e de Agricultura Internacional, bem como com a Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (FICASE), permitindo que os alimentos consumidos nas cantinas escolares provenham directamente das produções locais.

Com o apoio da FAO, através de um projecto dirigido a associações de produtores, a Associação de Agricultoras de João Varela beneficiou da modernização da sua logística, incluindo a disponibilização de embalagens adequadas, caixas de transporte e melhores condições de armazenamento.

Segundo a organização, estas melhorias permitiram reforçar a cadeia de valor agrícola, aumentar o rendimento das produtoras e garantir alimentos mais nutritivos para os alunos.

A produção é organizada de forma rotativa entre as agricultoras, com recurso a técnicas sustentáveis e métodos agroecológicos, sem utilização de produtos químicos, contribuindo para uma alimentação mais saudável e para a preservação ambiental.

Para Isabel Rodrigues, de 65 anos, o trabalho desenvolvido tem um impacto directo na comunidade. “É das minhas mãos que sai o sustento de muitas crianças da comunidade. É uma honra sermos mulheres-chefes de família que garantem o futuro dos netos através da terra”, afirmou à FAO.

Já Samira Veiga sublinha a importância do papel feminino no sector. “Gosto de ser agricultora porque produzimos alimentos saudáveis e biológicos. É extremamente importante ter mulheres na agricultura, pois somos nós que garantimos a segurança alimentar dos nossos filhos e famílias”, referiu à FAO.

De acordo com a FAO, a experiência de João Varela demonstra como o investimento na agricultura local e no empoderamento feminino pode contribuir simultaneamente para a segurança alimentar, o desenvolvimento económico e a coesão social em Cabo Verde.