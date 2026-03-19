Banco Mundial aprova financiamento de 40 milhões de dólares para reforço das infra-estruturas em Cabo Verde

O Banco Mundial aprovou, no dia 18 de Março, um financiamento adicional para o Projecto de Melhoria da Conectividade e das Infra-estruturas Urbanas de Cabo Verde (P178644), no montante total de 40 milhões de dólares norte-americanos da IDA, dos quais 30 milhões provenientes da Janela de Recuperação de Crises (CRW). A informação foi avançada hoje pelo Governo.

Segundo o Governo, o presente financiamento adicional permitirá expandir o âmbito dos investimentos prioritários identificados na sequência da rápida mobilização do financiamento inicial.

Permitirá ainda apoiar as necessidades de recuperação pós-desastre e de reconstrução resiliente, na sequência das cheias de Agosto de 2025, nas ilhas de Barlavento, e das chuvas intensas de Novembro de 2025, em Santiago.

Além disso, permitirá acomodar custos adicionais face às estimativas iniciais, decorrentes de ajustamentos de concepção, incluindo o reforço dos padrões de resiliência climática, bem como de atrasos associados a fenómenos meteorológicos extremos e a constrangimentos logísticos, entre outros factores.